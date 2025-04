Σε μια πολύ σημαντική κίνηση, με την οποία φέρνει πιο κοντά τη Φόρεστ στην κοινωνία του Νότιγχαμ, προχώρησε ο ηγέτης της βρετανικής ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Μετά από πρωτοβουλία του ισχυρού άνδρα του αγγλικού συλλόγου, η Φόρεστ σε συνεργασία με το Nottingham Forest Community Trust, θα δωρίσει 1.000 φανέλες σε σχολεία της περιοχής του Νότιγχαμ.

Στόχος αυτής της ενέργειας είναι να έρθουν οι νέες γενιές πιο κοντά στην ομάδα, καθώς οι εμφανίσεις, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, θα μοιραστούν σε τοπικά σχολεία, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως τα πιο άπορα στην κοινότητα.

«Αυτός ο ποδοσφαιρικός σύλλογος ανήκει στον κόσμο. Κάθε παιδί που ονειρεύεται να παίξει στη Νότιγχαμ ή υποστηρίζει την ομάδα στο »Σίτι Γκράουντ», πρέπει να μπορεί να αισθάνεται μέρος αυτής της ξεχωριστής διαδρομής.

Θέλουμε κάθε νεαρός οπαδός να αισθάνεται ότι τον βλέπουν, τον εκτιμούν και τον εμπνέουν όταν φοράει τη φανέλα. Είναι μια χειρονομία σύνδεσης και υπερηφάνειας με την κοινότητά μας -αυτό το ταξίδι είναι δικό μας για να το μοιραστούμε και οι νέοι μας θα βοηθήσουν να διαμορφώσουμε το μέλλον του σπουδαίου συλλόγου μας και της πόλης στο σύνολό της».

A message from our owner, Evangelos Marinakis, whose vision and generosity brought The Red Thread initiative to life. 🗣❤

