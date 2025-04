«Οι Ρώσοι χτυπούν την πόλη Σούμι με πυραύλους, σκοτώνοντας αμάχους», ανέφερε πριν από λίγο με ανάρτησή του στο Χ o επιτελάρχης του Ουκρανού προέδρου, Άντρι Γιέρμακ, μετά τη ρωσική πυραυλική επίθεση στη βόρεια Ουκρανία, που είχε ως συνέπεια να σκοτωθούν τουλάχιστον 21 άνθρωποι και να τραυματιστούν 80.

Ο ίδιος ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε σε ανάρτησή του για «τρομερό ρωσικό χτύπημα βαλλιστικού πυραύλου, σε έναν συνηθισμένο δρόμο της πόλης, σε μια μέρα που οι άνθρωποι πηγαίνουν στην εκκλησία: Κυριακή των Βαΐων, η γιορτή της εισόδου του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ».

Στην ίδια ανάρτηση ο Ζελένσκι αναφέρει ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, υπάρχουν δεκάδες νεκροί και τραυματίες πολίτες. «Μόνο ένας αχρείος μπορεί να ενεργήσει έτσι. Να αφαιρεί τις ζωές απλών ανθρώπων. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους. Μια επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες εργάζονται επί του πεδίου» γράφει.

#BREAKING on this #PalmSunday morning, russians have hit city center in Ukrainian #Sumy with two ballistic missiles, while a lot of people were visiting churches in historical center. Heavy smoke rises from the city center. My friend says there are many victims. 1/2 ⬇ pic.twitter.com/SMbQibOkIn

