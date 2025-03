Ρωσική επίθεση με πύραυλο σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, την Δευτέρα, προκάλεσε ζημιές σε κατοικημένη περιοχή και νοσοκομείο, ενώ τουλάχιστον 28 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

Μεταξύ των τραυματιών ήταν τουλάχιστον τέσσερα παιδιά, δήλωσε ο υπηρεσιακός δήμαρχος Σούμι, Αρτέμ Κόμπζαρ, μέσω της εφαρμογής Telegram. Δεν κατονόμασε τη βιομηχανική εγκατάσταση.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε πύραυλο στο κέντρο της πόλης. Ζημιές υπέστησαν αρκετά ψηλά κτήρια και ένα σχολείο. Τα παιδιά ήταν σε καταφύγιο», δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Σούμι, Βολοντίμιρ Άρτιουχ, από το σημείο της επίθεσης σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram.

Στο φόντο φαίνονταν πυκνός μαύρος καπνός και πυρκαγιές, καθώς και ένα αυτοκίνητο με σπασμένα τζάμια. Καπνός ανέβαινε επίσης από τα ανώτερα πατώματα ενός πενταώροφου κτιρίου κοντά στην περιοχή.

Russia attacked Sumy with missiles just now! pic.twitter.com/5PuPP2U0GT

Η Σούμι, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, καθώς και η γύρω περιοχή, υφίστανται συνεχείς επιθέσεις με drones και πυραύλους από τη Ρωσία.

Russian forces have struck Sumy. Many wounded—so far, reports confirm 65 injured, including 14 children. pic.twitter.com/gOiWfT7Iod

This is what Ukrainian city Sumy looks like after a Russian missile strike in broad daylight.

The number of victims has surpassed 28 — including 4 children. pic.twitter.com/TtcJmWMKYe

— KyivPost (@KyivPost) March 24, 2025