Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα (9/4) στο αμερικανικό μέσο Breitbart News, τόνισε ότι πιστεύει πως η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει μια «win-win» εμπορική συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θα είναι «αμοιβαία επωφελής» για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση Ελλήνων ανταποκριτών, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Συμφωνώ. Τον ξέρω, είναι καλός άνθρωπος. Εκτιμώ τα σχόλιά του. Ναι, μπορεί να γίνει συμφωνία με οποιονδήποτε από αυτούς. Θα υπάρξουν δίκαιες συμφωνίες με όλους».

“I agree. I know him, he is a good man. I appreciate his comments. Yes, a deal can be made with any one of them. There will be fair deals with everybody.” https://t.co/FO5RN2oAeH

