Σε… ρινγκ μετατράπηκε ο αγωνιστικός χώρος στην αναμέτρηση των Τίμπεργουλβς με τους Πίστονς, καθώς προκλήθηκε γενική σύρραξη που είχε ως αποτέλεσμα να αποβληθούν πέντε παίκτες και δύο προπονητές.

Συγκεκριμένα, από τη Μινεσότα αποβλήθηκαν ο φόργουορντ Ναζ Ριντ, ο γκαρντ Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο και ο βοηθός προπονητή Πάμπλο Πριγκιόνι, ενώ από το Ντιτρόιτ ο προπονητής Τζέι Μπι Μπίκερσταφ, ο σέντερ Αϊζέια Στιούαρτ, ο φόργουορντ Ρον Χόλαντ και ο γκαρντ Μάρκους Σάσερ.

Η ένταση άρχισε 8:36 πριν το ημίχρονο, με τους Πίστονς μπροστά με εννιά (30-39), όταν ο Στιούαρτ τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή επειδή μετά από σφύριγμα έπεσε πάνω στον ΝτιΒιντσέντζο. Στη συνέχεια ο Χόλαντ χρεώθηκε φάουλ επειδή χτύπησε δυνατά την μπάλα μέσα από τα χέρια του Ριντ, οι δυο τους αντάλλαξαν κουβέντες, ο ΝτιΒιντσέντζο παρενεβλήθη και τράβηξε τον Χόλαντ από τη φανέλα, κάτι που οδήγησε σε γενική σύρραξη.

A fight breaks out between the Pistons and Timberwolves

