Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του επισκέφθηκαν μια αμερικανική στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία, σε ένα ταξίδι που περιορίστηκε σε σχέση με αυτό που είχε αρχικά ανακοινώσει ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Newsweek, το πρόγραμμα της δεύτερης κυρίας Ούσα Βανς, διαμορφώθηκε προς… το πιο ελεύθερο καθώς όλοι όσοι ρωτήθηκαν δεν ενδιαφέρθηκαν να την συναντήσουν.

Το προγραμματισμένο ταξίδι της Ούσα Βανς στη Γροιλανδία προκάλεσε την αναστάτωση των Γροιλανδών και των Δανών που ήταν θυμωμένοι επειδή το αρχικό δρομολόγιο είχε σχεδιαστεί χωρίς τη γνώμη τους. Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας δήλωσε ότι «δεν είχε απευθύνει καμία πρόσκληση για οποιαδήποτε επίσκεψη, ούτε ιδιωτική ούτε επίσημη».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, ότι «η αλλαγή στα σχέδια είναι πιθανότατα επειδή οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν καταλάβει ότι η ιδέα ότι «οι κάτοικοι της Γροιλανδίας περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες και είναι αποφασισμένοι να γίνουν Αμερικανοί πολίτες» είναι ένα ψευδές αφήγημα».

💢 «He is not welcome in #Greenland. Humans are not for sale».

🇬🇱🇺🇸 #JDVance’s visit to #Greenland has sparked outrage among locals.

Many #Greenlanders view the visit as a display of US power and interference, fuelling resentment over perceived disregard for their sovereignty pic.twitter.com/RGC85anEPP

— FRANCE 24 English (@France24_en) March 28, 2025