Η Hyundai ανακοίνωσε την κατάκτηση του βραβείου «Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2025» από το ολοκαίνουργιο Hyundai SANTA FE στα 2025 Women’s Worldwide Car of the Year Awards (WWCOTY). Η κριτική επιτροπή των Women’s Worldwide Car of the Year Awards αποτελείται από 82 δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 55 χώρες σε πέντε ηπείρους.

Το SANTA FE ξεχώρισε για την εξαιρετική οδηγική του εμπειρία, την ευελιξία του εσωτερικού του, τη σχεδιαστική προσέγγιση και τα υβριδικά κινητήρια σύνολα. Οι κριτές ξεχώρισαν το «ευρύχωρο εσωτερικό» του SANTA FE και τον «φουτουριστικό και πολύ ξεχωριστό σχεδιασμό του», τονίζοντας ότι «η άνεση του αυτοκινήτου κατατάσσει στο επίπεδο των premium αυτοκινήτων».