Τυχερός μέσα στην ατυχία του ήταν ένας 18χρονος πεζοπόρος στην Κίνα, ο οποίος κατάφερε να επιβιώσει σε παγωμένο βουνό επί 10 ημέρες.

Ο 18χρονος Sun Liang ξεκίνησε στις 8 Φεβρουαρίου για μια πεζοπορία κατά μήκος του περάσματος Ao-Tai, μέρος της οροσειράς Qinling στο Shaanxi.

Δύο ημέρες αργότερα, έχοντας ανέβει σε ύψος 2.500 μέτρων, έχασε την επαφή με την οικογένειά του όταν χάλασε ο ηλεκτρονικός του εξοπλισμός. Παγιδευμένος στα χιονισμένα βουνά, προσπάθησε να ακολουθήσει ένα ρέμα αλλά έπεσε αρκετές φορές και έσπασε το δεξί του χέρι.

Χωρίς να έχει τροφή, ο Sun Liang κατάφερε να επιβιώσει πίνοντας νερό από το ποτάμι, λιώνοντας χιόνι και τρώγοντας οδοντόκρεμα. Για να γλιτώσει από το τσουχτερό κρύο, βρήκε καταφύγιο πίσω από έναν μεγάλο βράχο ενώ έφτιαξε ένα αυτοσχέδιο κρεβάτι χρησιμοποιώντας ξερά φύλλα και άχυρα.

Καθώς η ανησυχία της οικογένειάς του μεγάλωνε, ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, που ξεκίνησαν αμέσως την αναζήτησή του.

Στις 17 Φεβρουαρίου, δέκα ημέρες μετά την εξαφάνισή του, ο 18χρονος μύρισε καπνό που προερχόταν από φωτιά που άναψαν οι διασώστες και φώναξε δυνατά, κάτι που τους οδήγησε κοντά του. Μόλις τον εντόπισαν του έδωσαν να φάει ζυμαρικά και να πιει νερό. Στο σημείο που είχε βρει καταφύγιο έμειναν ένα βράδυ και την επόμενη ημέρα ο Sun Liang επέστρεψε σπίτι του.

Teen hiker survives on toothpaste, melted snow after getting lost in China’s mountains for 10 days https://t.co/K3iaazs9DO

— The Straits Times (@straits_times) February 27, 2025