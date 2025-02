Τα ξημερώματα οι Arizona Wildcats υποδέχθηκαν τους BYU Cougars σε έναν συναρπαστικό αγώνα μπάσκετ στο McKale Center της Αριζόνα. Ένα μεγάλο ντέρμπι για την Big 12 Conference, με τις δύο ομάδες να έχουν το ίδιο ρεκόρ. Τελικά, οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνη που επικράτησαν, με 95-96. Σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε από δύο (τουλάχιστον) αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις, που οδήγησαν σε μεγάλη ένταση, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Με 12 δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Caleb Love των Wildcats έκανε μπάσιμο από δεξιά. Πέτυχε το καλάθι και πήρε και φάουλ από τον αντίπαλό του, με την ομάδα του να βρίσκεται πίσω με έναν πόντο (93-94). Ωστόσο, οι διαιτητές αποφάσισαν ότι το φάουλ έγινε πριν από την προσπάθεια για σουτ! Δίνοντάς του δύο ελεύθερες βολές και μη μετρώντας το καλάθι, όπως έπρεπε, με βάση όσα συνέβησαν. Ο Love ευστόχησε και στις δύο, δίνοντας προβάδισμα στην Αριζόνα.

caleb love free throws for the lead; byu vs arizona pic.twitter.com/MZKEeJLfA2

Στη συνέχεια, με μόλις 3,2 δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Trey Townsend των Wildcats χρεώθηκε με ένα εξίσου αμφιλεγόμενο φάουλ στον Richie Saunders των Cougars. Ο Saunders ευστόχησε και στις δύο ελεύθερες βολές, διαμορφώνοντας το τελικό 96-95 υπέρ του BYU.

This foul just won BYU the game at Arizona.

Thoughts 🤔

pic.twitter.com/iPqsPqkdqG

— College Basketball Report (@CBKReport) February 23, 2025