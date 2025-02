Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Super League (23/2, 20:30), στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και έγιναν γνωστές οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για την ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων».

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Κάρμο, Ορτέγκα, Γκαρθία, Μουζακίτης, Βέλντε, Κωστούλας, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ​ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAOK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#Olympiacos #OLYPAOK #slgr pic.twitter.com/HuQZF5q1Sl

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 23, 2025