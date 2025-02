Ο Μακ ΜακΚλάνγκ ξεσήκωσε τα ξημερώματα της Κυριακής το Σαν Φρανσίσκο με τα καρφώματά του στον διαγωνισμό καρφωμάτων του ΝΒΑ, «αναγκάζοντας» τον Τζα Μοράντ να τον αποθεώσει και να αναφέρει σε ανάρτησή του: «Ο Μακ ίσως με κάνει να αποφασίσω να καρφώσω».

Αυτό τράβηξε την προσοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο που απάντησε στον Μοράντ πως είναι διατεθειμένος να το κάνει, θα το κάνει κι εκείνος. Έτσι, στο περιθώριο του All Star Game, o «Greek Freak» ρωτήθηκε για το γεγονός αυτό.

Ωστόσο ο Έλληνας σούπερ σταρ το αντιμετώπισε με χιούμορ, αναφέροντας πως δεν κατάλαβε τι έγινε και ότι τα παιδιά του χάκαραν το κινητό του και έγραψαν το tweet!

“I got hacked. My kids tweeted that… They came next to my nightstand, took my phone out of my charger, went to their room, tweeted, and I found out this morning.”

Giannis Antetokounmpo on his tweet saying Mac McClung makes him want to participate in the Slam Dunk Contest

(via… pic.twitter.com/IoZJRXaHtN

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 17, 2025