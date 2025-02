Μετά τις επιτυχημένες παρουσιάσεις της παράστασης «Μάρθα Γκράχαμ & Ελληνικοί Μύθοι: Ιοκάστη» σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, όπως και στο Παρίσι, το ταξίδι συνεχίζεται. Αυτή τη φορά, μεγάλη πρωταγωνίστρια είναι η Κλυταιμνήστρα.

«Μάρθα Γκράχαμ και Ελληνικοί Μύθοι: Κλυταιμνήστρα» – 6-9 Μαρτίου στο Θέατρο ΕΛΕΡ-Ελένη Ερήμου

Ένα πολυσυλλεκτικό δρώμενο

Πρόκειται για μια πρωτότυπη παράσταση στην οποία η αφήγηση εναλλάσσεται με τον χορό. Η Δρ. Νίνα Παπαθανασοπούλου, Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο College Year in Athens, δίνει μια επιδραστική ομιλία, προσιτή σε μικρούς και μεγάλους, σχετικά με την τεχνική, το όραμα και το κινητικό λεξιλόγιο της Μάρθα Γκράχαμ. Η παρουσίασή της εστιάζει στον μύθο της Κλυταιμνήστρας και του Αγαμέμνονα, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο η Γκράχαμ ερμήνευσε την αρχαία ελληνική μυθολογία – ιδιαίτερα τις αρχαίες Ελληνίδες ηρωίδες και τα έντονα συναισθήματά τους – οργή, πένθος, ζήλια, φόβο κι επιθυμία για εκδίκηση.

Η καθηγήτρια τεχνικής και ρεπερτορίου Γκράχαμ, Πένυ Διαμαντοπούλου, σε συνεργασία με τo Martha Graham Center of Contemporary Dance στη Νέα Υόρκη διδάσκει, δημιουργεί, κι αναβιώνει χορευτικές συνθέσεις εμπνευσμένες από το κλασικό ασκησιολόγιο της τεχνικής Γκράχαμ, καθώς και αποσπάσματα από τα έργα της χορογράφου, Clytemnestra και Errand into the Maze.

Στη σκηνή θα βρεθούν Έλληνες επαγγελματίες χορευτές, όλοι εκπαιδευμένοι στην τεχνική και το ρεπερτόριο της Γκράχαμ, και θα ερμηνεύσουν αποσπάσματα από το έργο της εμβληματικής χορογράφου.

Η Μάρθα Γκράχαμ, η μυθολογία και η Γυναίκα

Αμερικανίδα χορεύτρια και χορογράφος, μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα, η Μάρθα Γκράχαμ προσεγγίζει τον μύθο από την οπτική γωνία μιας γυναίκας και χρησιμοποιεί το σώμα ως εργαλείο για να διεισδύσει στον εσωτερικό κόσμο των συναισθημάτων και του ασυνειδήτου της.

Η ίδια εμπνεύστηκε από την αρχαία ελληνική τραγωδία, και η μυθολογία τη βοήθησε να οραματιστεί έναν κόσμο όπου οι γυναίκες και η αντίληψή τους κατείχαν κυρίαρχη θέση.

Μέσα από την παράσταση «Μάρθα Γκράχαμ και Ελληνικοί Μύθοι: Κλυταιμνήστρα» αναδεικνύεται η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας κι η επιρροή των αρχαίων κειμένων στις τέχνες και τον πολιτισμό των ΗΠΑ, αλλά και ευρύτερα.

Ταυτότητα παράστασης

Πρεμιέρα: 6 Μαρτίου

Συντελεστές:

Σύλληψη/Έρευνα/Ομιλήτρια: Δρ. Νίνα Παπαθανασοπούλου, Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών, College Year in Athens (CYA) /Διεθνές Κέντρο Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών (ΔΙ.ΚΕ.ΜΕ.Σ)

Χορογράφος: Πένυ Διαμαντοπούλου, Καθηγήτρια τεχνικής και ρεπερτορίου Γκράχαμ

Χορεύουν: Κωνσταντίνος Αργυρίου Ευαγγελούδης, Σταύρος Ικμπάλ, Βάσια Κολλιού, Μάριος-Αθανάσιος Μποζίκας, Μαριάννα Παπακωνσταντίνου, Μαριάννα Τσικμανλή, Μάρα Τσούρμα

Υπεύθυνη Παραγωγής: Δήμητρα Δερμιτζάκη

Φωτογραφίες: Δημήτρης Μαμαλούκος, Πάτροκλος Σκαφίδας, Αμάντα Πρωτίδου, Αγάπιος Αγαπιάδης, Νίκος Μπρουζάκης, Γιάννης Βαβίτσας

Προβολή & Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου-We Will

Πού: Θέατρο ΕΛΕΡ-Ελένη Ερήμου, Φρυνίχου 10, Αθήνα, τηλ.: 211 7353928

Πότε: Πέμπτη 6, Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Μαρτίου στις 20:00 και Κυριακή 9 Μαρτίου στις 15:00 και τις 19:00

Εισιτήρια: 16 € γενική είσοδος, 12 € μειωμένο (φοιτητές, ΑμεΑ και άτομα άνω των 65 ετών)

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/theatro-eler-martha-graham-kai-elliniki-mithoi-klytaimnistra/

Διάρκεια: 70’ (χωρίς διάλειμμα)

Η είσοδος συστήνεται για θεατές ηλικίας 8 ετών και άνω.

Η παράσταση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, του College Year in Athens / Διεθνές Κέντρο Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών και του Martha Graham Center of Contemporary Dance στη Νέα Υόρκη.