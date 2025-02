Ο Καρίμ Χαν, ο επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), είναι το πρόσωπο που πρόκειται να πληγεί από οικονομικές και ταξιδιωτικές κυρώσεις που ενέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ και οι οποίες στοχεύουν το δικαστήριο λόγω ερευνών εναντίον Αμερικανών πολιτών ή συμμάχων των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Χαν, ο οποίος είναι Βρετανός, κατονομάστηκε τη Δευτέρα σε παράρτημα εκτελεστικού διατάγματος που υπέγραψε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, αναφέρει το Reuters.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

ICC Prosecutor Karim Khan is the first person to be hit with economic and travel sanctions authorized by US President Donald Trump that target the war crimes tribunal over investigations of US citizens or US allies https://t.co/YRUmZ5Yf7J pic.twitter.com/XhoB5X0ASE

— Reuters Legal (@ReutersLegal) February 10, 2025