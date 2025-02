Όλοι έχουμε κάνει κάποιο λάθος που μετά έχουμε μετανιώσει πικρά, ωστόσο αυτός ο άνδρας από την Κίνα λογικά πρέπει να κατέχει το ρεκόρ για ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο, λάθος που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Ο λόγος για τον Χουάνγκ Πινγκ, ο οπίος είχε ένα ωραίο διώροφο σπίτι σε μια ήσυχη περιοχή της Κίνας.

Όλα κυλούσαν ομαλά, ώσπου μια μέρα, η κυβέρνηση αποφάσισε να χτίσει έναν αυτοκινητόδρομο ακριβώς από εκεί που περνούσε το κατώφλι του!

Μάλιστα, του πρόσφεραν ένα γενναιόδωρο ποσό και μερικά ακόμα ακίνητα για να μετακομίσει, ωστόσο εκείνος σκέφτηκε: «Χμμ… Μπορώ να πάρω κάτι καλύτερο!» (να υπάρχει άραγε στα κινέζικα η παροιμία «όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα;)

Με αυτή τη σκέψη, απέρριψε την προσφορά, πιστεύοντας ότι το παζάρι θα συνεχιζόταν και θα έβγαζε παραπάνω χρήματα.

Ωστόσο, οι αρχές δεν είχαν καμία διάθεση για περισσότερα παζάρια. Αντί να ανεβάσουν το τίμημα, απλώς συνέχισαν το έργο και έφτιαξαν τον αυτοκινητόδρομο γύρω από το σπίτι του. Και κάπως έτσι, ο Χουάνγκ έγινε ο μοναδικός άνθρωπος στην Κίνα που ζει κυριολεκτικά στη μέση ενός δρόμου!

