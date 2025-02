Ντέρμπι «αιωνίων» στο Φάληρο! Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της ρεβάνς του 1-1 στο ΟΑΚΑ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Η αναμέτρηση να είναι δυνατή με πολλή αγωνία και σασπένς, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως όποιος από τους δύο «αιώνιους» περάσει τότε θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στους «4» του θεσμού.

Με μοναδικό απόντα πρώτης γραμμής τον Κωνσταντή Τζολάκη η αποστολή του Ολυμπιακού για το αποψινό ντέρμπι του Κυπέλλου. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε «εκτός» τον βασικό του τερματοφύλακα, σε μια διοργάνωση βεβαίως που φορά τα γάντια ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης.

Κατά τα άλλα; Ο Βάσκος τεχνικός πήρε μαζί του και τα τρία νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Αλλά και τον Σέρχιο Ολιβέιρα αντί του Μάρκο Στάμενιτς. Όπως εντός είναι και τα τρία νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας.

Ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι, ο Αντρέ Όρτα και ο Λουίς Πάλμα. Αν θα είναι και στην 20άδα ή ακόμη πιο μπροστά στις επιλογές του προπονητή; Αύριο τα σπουδαία. Έχει πάρει 24 ο Μεντιλίμπαρ. Άρα όλα τα σενάρια είναι πιθανά.

Αναγνωστόπουλος, Μπιανκόν, Μπότης, Κάρμο, Τσικίνιο, Όρτα, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Κωστούλας, Μουζακίτης, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Βέλντε, Γιάρεμτσουκ, Μπρούνο, Παπακανέλλος, Ολιβέιρα, Κοστίνια, Πάλμα.

Ο Ρουί Βιτόρια δεν υπολογίζει στους τραυματίες Τιν Γεντβάι και Γουίλιαν Αράο, ενώ διαθέσιμοι είναι οι Σβέριρ Ίνγκασον, Νεμάνια Μαξίμοβιτς και Φίλιπ Τζούριτσιτς που εξέτισαν τις ποινές τους.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν την αποστολή. Σε αυτή είναι οι Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Σιώπης, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Φικάι, Νταμπίζας».

