Με όλον τον πλανήτη να παρακολουθεί σοκαρισμένος την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην Τουρκία, όπου ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου τυλίχτηκε στις φλόγες οδηγώντας στον θάνατο 76 ανθρώπους, μια νέα πληροφορία κόβει το αίμα.

Στη φωτιά ξεκληρίστηκε 14μελής οικογένεια που έκανε διακοπές στο θέρετρο Καρτάλκαγια, στην επαρχία Μπολού, με τη μάνα να στέλνει το σπαρακτικό αντίο στη δική της μητέρα ζητώντας της να την συγχωρέσει πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης, πρόκειται για ένα ζευγάρι με τρία παιδιά και εννέα συγγενείς τους.

Η Ζεχρά, η μητέρα που έχασε τη ζωή της, εργαζόταν στην Turkish Airlines και σύμφωνα με το CNN Turk βρισκόταν εγκλωβισμένη στο ξενοδοχείο με την οικογένειά της όταν ξέσπασε η φωτιά.

Αντιλαμβανόμενη ότι δεν θα καταφέρουν να βγουν από το κτίριο και καθώς έβλεπε να πλησιάσει το τέλος της ίδιας και της οικογένειάς της, τηλεφώνησε στη μητέρα της και της ζήτησε να την συγχωρέσει.

At least 76 people died and dozens of others were injured in a fire that broke out at a hotel in Kartalkaya ski resort in Türkiye’s Bolu province.

The tragic incident is among the deadliest in the region’s history, sparking widespread grief and international condolences. pic.twitter.com/93wlhNaV0V

