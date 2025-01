«Έκανα το πρώτο μου πάρτι εδώ. Ήρθαν οι αστυνομικοί. Έχασα τη γιαγιά μου ενώ ζούσα εδώ, από καρκίνο του πνεύμονα. Οι γονείς μου έχασαν όλη τους την επιχείρηση. Ο μπαμπάς μου παραλίγο να πεθάνει. Ένα κογιότ έφαγε τον σκύλο μου», άρχισε να θυμάται η Tur, σημειώνοντας ότι σκεφτόταν τις «κακές» αναμνήσεις αντί για τις «καλές».

Πρόσθεσε επίσης πως το καμάρι της μητέρας της ήταν ένα «μεγάλο, εντυπωσιακό πιάνο με ουρά».

MSNBC’s Katy Tur visits her childhood home that was burned down by the fires.

Her home was located in the Pacific Palisades area.

Local officials estimate that 5,300 structures have been destroyed in the Palisades, as reported by the LA Times.

