Ένα αεροσκάφος της EasyJet αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση, όταν μία 16χρονη προκάλεσε χάος προσπαθώντας να ανοίξει την πίσω πόρτα του αεροπλάνου και απειλώντας το πλήρωμα καμπίνας, επειδή ενοχλήθηκε από τον βήχα ενός 10χρονου κοριτσιού.

Επιβάτες, μερικοί από τους οποίους έφτασαν να αισθανθούν άρρωστοι από την αναστάτωση, περιέγραψαν τη στιγμή που η έφηβη «ξέφυγε» κατά τη διάρκεια της πτήσης από την Αττάλεια προς το Γκάτγουικ, το βράδυ της Παρασκευής (27/12).

Η 16χρονη, όπως ανέφεραν, «απείλησε να μαχαιρώσει το πλήρωμα καμπίνας και προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αεροπλάνου, λόγω του βήχα ενός 10χρονου κοριτσιού». Εξαιτίας της κατάστασης το αεροπλάνο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στο βρετανικό αεροδρόμιο και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Μπάρι της Ιταλίας.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η 16χρονη φώναζε «φύγε από το πρόσωπό μου», προκαλώντας φόβο στους επιβάτες, ενώ η μητέρα του κοριτσιού προσπαθούσε να ηρεμήσει την κατάσταση.

Ένας επιβάτης περιέγραψε ότι, παρά τις προσπάθειες του πληρώματος να επιστρέψει στη θέση της, εκείνη αρνήθηκε, βρίζοντας και σπάζοντας τη λαβή της πίσω πόρτας, προτού ακινητοποιηθεί από το προσωπικό. «Προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα και έσπασε τη λαβή. Τα μέλη του πληρώματος την απέσπασαν και την ακινητοποίησαν», είπε ο επιβάτης.

EasyJet flight makes emergency landing after female passenger, 16, ‘threatened to stab cabin crew and tried to open plane door in row over 10-year-old girl’s coughing’ https://t.co/aHjI6CT9Jb pic.twitter.com/iGStTcajOt

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 31, 2024