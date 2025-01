Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια παιδικής εκδήλωσης για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στη Μασαχουσέτη, όταν μία κατασκευή Lego κατέρρευσε.

Το περιστατικό συνέβη στο Πίμποντι της Μασαχουσέτης, και συγκεκριμένα στο κατάστημα «In The Game».

Η εκδήλωση είχε σκοπό να γιορτάσει τη νέα χρονιά με την απελευθέρωση μπαλονιών από μία κατασκευή που βρισκόταν στο ταβάνι.

