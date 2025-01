Μία influencer αντιμετώπισε την οργή του διαδικτύου, αφού παραδέχτηκε πως είπε ψέματα για την απαγωγή της ενώ βρισκόταν σε διακοπές στη Νιγηρία.

Η influencer, Victoria Rose, γνωστή ως Whoa Vicky, είχε δημοσιεύσει μια σειρά από διαγραμμένα πλέον tweets από τους υποτιθέμενους απαγωγείς της, οι οποίοι επιχειρούσαν να ζητήσουν λύτρα.

Ένα από τα tweets έγραφε: «Έχω απαγάγει τη Vicky. Είναι μαζί μου στη Νιγηρία. Απαιτώ 1 εκατομμύριο δολάρια για την απελευθέρωσή της».

‘Bored’ influencer defends brazenly faking her own kidnapping: ‘I was just having fun’ https://t.co/WOGgwvezn0 pic.twitter.com/URbnp0bNt3

— New York Post (@nypost) December 31, 2024