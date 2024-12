Είτε έξω κάνει κρύο, είτε έχει αυξημένη για την εποχή θερμοκρασία, μήπως είναι καλή ιδέα έτσι κι αλλιώς να κάνουμε Πρωτοχρονιά στην παραλία, αλλάζοντας χρονιά σε εξωτικούς προορισμούς; Αρκεί να το αντέχει η τσέπη μας, βεβαίως…

Εξωτικοί προορισμοί, λοιπόν, για εναλλακτικό πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν με μαγιό στις Μαλδίβες! Και για να περάσουμε στο κρίσιμο: Πέντε ημέρες στο Raffles Maldives Meradhoo Resort κοστίζουν 51.000 ευρώ για 2 ενήλικες.

Για 6 ημέρες υπάρχει διαθεσιμότητα στο ίδιο ξενοδοχείο με 61.000 και για 7 στα 71.000 ευρώ με παιδιά, ενώ το κόστος ανεβαίνει στα 100.000 ευρώ για μα πρωτοχρονιάτικη εβδομάδα στο Gili Lankanfushi, για απόλυτη χαλάρωση, ποδηλατάδα στους φοίνικες, μπάνιο σε τιρκουάζ νερά και ξεκούραση στην απόλυτη πολυτέλεια.

Στο φημισμένο Πουκέτ της Ταϋλάνδης 4 νύχτες στο σκάφος κοστίζει 24.000 ευρώ ή στο Πανουά με 18.000 ευρώ, για όσους επιμένουν στη διαμονή σε ξενοδοχείο, που βρίσκεται πάντως μέσα στο πράσινο και πάνω στο κύμα.

Στον Μαυρίκιο, το ζευγάρι θα πληρώσει 17.000 ευρώ στο One and Only για 6 βράδια. Για 5 διανυκτερεύσεις γλιτώνει 2.500 και πάει στις 14.500 ευρώ, ενώ για 4 νύχτες υπάρχει το Anahita Mauritius στα 9.800 ευρώ, το οποίο διαθέτει ακόμα και μπιλιάρδο, φυσικά ιδιωτική πισίνα και κρεβάτια με θέα στους φοίνικες. Στο ίδιο νησί, για το ίδιο κατάλυμα, η οικογένεια θα δώσει τα διπλάσια, 21.000 ευρώ.

Στον Άγιο Δομίνικο μια οικογένεια θα πληρώσει για 6 βράδια 8.842 ευρώ και το ζευγάρι στο Κουάλντο Φρίο θα πληρώσει σχεδόν 11.000 ευρώ. Αν όμως πάνε για 4 νύχτες, τότε η τιμή πέφτει στα 7.200 ευρώ για την οικογένεια. Όμως, υπάρχει και το πεντάστερο Ελ Αμπασαντόν με 2.500 ευρώ, με κρεβάτι υπέρδιπλο και τζακούζι στο μπάνιο, το οποίο διαθέτει και καζίνο.

Τα εξωτρικά νησιά Μπόρα Μπόρα στην Γαλλική Πολυνησία κοστίζουν 18.000 ευρώ για μία οικογένεια για 4 νύχτες, ενώ αν μείνει για 6 ανεβαίνει στα 25.000 ευρώ.

Για να φτάσετε, όμως, σε αυτά τα εξωτικά νησιά και να απολαύσετε μια διαφορετική Πρωτοχρονά, θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσετε τα αεροπορικά σας εισιτήρια.

Ιδού οι τιμές

Μαλδίβες: Από 1.500€ – 4.000€ (ζευγάρι) / Από 3.000€ – 8.000€ (οικογένεια)

Πουκέτ: Από 1.600€ – 4.000€ (ζευγάρι) / Από 3.200€ – 8.000€ (οικογένεια)

Μαυρίκιος: Από 2.400€ – 5.400€ (ζευγάρι) / Από 4.800€ – 9.600€ (οικογένεια)

Άγιος Δομίνικος: Από 2.600€ – 4.000€ (ζευγάρι) / Από 5.200€ – 8.000€ (οικογένεια)

Μπόρα Μπόρα: Από 6.800€ – 15.000€ (ζευγάρι) / Από 13.600€ – 30.000€ (οικογένεια)

«Εκτοξεύεται» το κόστος με διαμονή και εισιτήρια

Και έτσι, το συνολικό κόστος «απογειώνεται» τόσο για τα ζευγάρια όσο και για τις οικογένειες:

Μαλδίβες: 55.000€

Πουκέτ: 40.000€

Μαυρίκιος: 22.000€

Άγιος Δομίνικος: 15.000€

Μπόρα Μπόρα: 55.000€

Με τα αεροπορικά πληρωμένα:

Μαλδίβες: 108.000€

Πουκέτ: 30.000€

Μαυρίκιος: 31.000€

Άγιος Δομίνικος: 16.000€

Μπόρα Μπόρα: 55.000€

Και κάτι παρήγορο για το τέλος: αν είστε από αυτούς που τα λογαριάζουν όλα, να πούμε πως το πρωινό περιλαμβάνεται στις τιμές των ξενοδοχείων σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις…