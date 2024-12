Η πρωτοβουλία πολιτών «Η φωνή μου, η επιλογή μου», η οποία υποστηρίζει την ασφαλή και προσβάσιμη άμβλωση στην ΕΕ, εξασφάλισε 1 εκατομμύριο υπογραφές σε όλο το μπλοκ και ξεπέρασε τα απαιτούμενα όρια σε 15 χώρες – υπερδιπλάσιες από τις επτά που απαιτούνται, σύμφωνα με το Euro News.

«Καταφέραμε να συνδέσουμε ολόκληρη την ΕΕ και να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο σε όλη την Ευρώπη. Το πιο σημαντικό είναι ότι αποδείξαμε ξεκάθαρα ότι το δικαίωμα να αποφασίζει κανείς ελεύθερα για τον τοκετό είναι μια κοινή αξία σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε η Νίκα Κόβατς, συντονίστρια της εκστρατείας, σε δελτίο Τύπου.

Η πρωτοβουλία, της οποίας ηγείται το Ινστιτούτο της 8ης Μαρτίου, μια σλοβενική μη κερδοσκοπική οργάνωση για την ισότητα των φύλων, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή χώρας διαμονής, θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμες υπηρεσίες άμβλωσης.

Οι ένα εκατομμύριο υπογραφές που συγκεντρώθηκαν υποχρεώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει στην πρωτοβουλία με ανακοίνωση που θα εγκριθεί επίσημα από το Σώμα των Επιτρόπων και να αποφασίσει αν θα λάβει μέτρα.

Η ασφαλής πρόσβαση στις αμβλώσεις στην ΕΕ έχει αποτελέσει θέμα που συζητήθηκε ευρέως στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

