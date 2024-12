Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με την Λίνα Σουλούκου, η οποία θα αναλάβει την θέση της εκτελεστικής διευθύντριας (CEO) της ομάδας της Premier League.

«Είναι τιμή μου να επιστρέφω στην ποδοσφαιρική οικογένεια του κ. Μαρινάκη», ανέφερε στην πρώτη της δήλωση η νέα εκτελεστική διευθύντρια του αγγλικού συλλόγου, που πραγματοποιεί μια σπουδαία πορεία φέτος στο πρωτάθλημα και είναι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Στην ιστοσελίδα της Νότιγχαμ Φόρεστ παρατίθενται δηλώσεις και του ισχυρού άνδρα του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη σχετικά με τη νέα συνεργασία με τη Λίνα Σουλούκου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Με χαρά καλωσορίζουμε τη Λίνα Σουλούκου στην ομάδα μας. Το αποδεδειγμένο ιστορικό της στη διαχείριση ποδοσφαίρου και το πάθος και η δέσμευσή της ευθυγραμμίζονται απόλυτα με το όραμά μας για τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τον όμιλο ευρύτερα, καθώς συνεχίζουμε να προσπαθούμε για μεγαλύτερες επιτυχίες».

Από την πλευρά της, η νέα CEO των Κόκκινων δήλωσε: «Είναι τιμή μου που γίνομαι και πάλι μέλος της ποδοσφαιρικής οικογένειας του κ. Μαρινάκη. Η ευκαιρία να προωθήσουμε την επιτυχία της Νότιγχαμ και να συνεισφέρουμε στον ευρύτερο όμιλο είναι μια συναρπαστική πρόκληση. Ανυπομονώ να ξεκινήσω τη δουλειά τη νέα χρονιά για να υλοποιήσουμε τις κοινές μας φιλοδοξίες».

Nottingham Forest is pleased to announce the appointment of Lina Souloukou as its new CEO, effective from 5 January 2025. 🤝

