Ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε μία μεγάλη βραδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στο Τορίνο παρέλαβε το βραβείο του με το «European Golden Boy Career Award» ως μια αναγνώριση της αφοσίωσής του στον Ολυμπιακό, που κορυφώθηκε το 2024 με τις κατακτήσεις του Conference League και, κυρίως, του Youth League.

Οι ερυθρόλευκοι έγιναν η πρώτη ομάδα στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και των διοργανώσεων της UEFA που κατέκτησαν δύο ευρωπαϊκά τρόπαια και ο ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, βραβεύτηκε για τα σπουδαία επιτεύγματα του.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ μετά τη μεγάλη διάκριση του Βαγγέλη Μαρινάκη στα βραβεία που εδώ και δεκαετίες φέρουν την βαριά υπογραφή της έγκυρης Tutτosport, έστειλε τα συγχαρητήρια της στον ιδιοκτήτη της για το βραβείο που παρέλαβε σε μία λαμπρή τελετή στην Ιταλία και πιο συγκεκριμένα στο Τορίνο.

«Συγχαρητήρια στον ιδιοκτήτη μας, Ευάγγελο Μαρινάκη, για το βραβείο «Golden Boy Career Award», έγραψε χαρακτηριστικά στον επίσημο λογαριασμό της στα social media η αγγλική ομάδα, που πραγματοποιεί μια εξαιρετική πορεία στην Premier League τη φετινή σεζόν.

Congratulations to our owner, Evangelos Marinakis, on winning the Golden Boy Career Award. 🏆❤ pic.twitter.com/km84JjcE9H

— Nottingham Forest (@NFFC) December 16, 2024