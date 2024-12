Αν το 2024 αναζητούσε μια ερυθρόλευκη λεζάντα στον επίλογο; Θα έφταναν δύο λέξεις: Κάτι… μαγικό. Σαν αυτό που τον Απρίλη οδήγησε τον U-19 Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρώπης και την κατάκτηση του Champions League των Νέων (Youth League). Ή σαν το άλλο του Μάη, όταν 16 χιλιόμετρα μακριά από τον Πειραιά, στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωνε το θαύμα της κατάκτησης του Conference League.

Δύο απίθανα κεφάλαια, στην πιο όμορφη ποδοσφαιρική ιστορία της χρονιάς. Εκείνη που αναβάθμισε τους Πειραιώτες ως το πρώτο club στην ιστορία των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων με δύο τρόπαια –από τα τέσσερα- στο ίδιο έτος!

Ότι δεν έχει πετύχει άλλος κανείς, το κατάφερε ο Ολυμπιακός του Βαγγέλη Μαρινάκη. Διόλου παράξενο λοιπόν αυτό που έγινε γνωστό σήμερα μέσω του Φαμπρίτσιο Ρομάνο και της ιταλικής εφημερίδας Tuttosport: Ότι ο ισχυρός άνδρας της Ερυθρόλευκης οικογένειας θα βραβευθεί στο «Golden Boy 2024» με το «European Golden Boy Career Award».

🚨🇬🇷 Nottingham Forest and Olympiacos owner Evangelos Marinakis will receive “European Golden Boy Career Award” at Golden Boy 2024.

Former Arsenal director Edu, set to manage Marinakis group clubs as director soon. pic.twitter.com/3jEoAxLWa2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 3, 2024