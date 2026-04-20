Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας τίθενται σε ισχύ στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Οδού, με στόχο την εκτέλεση εκτεταμένων ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 20 Απριλίου στις 07:00 έως και το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 19:00, θα εφαρμοστούν ρυθμίσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, σε δύο φάσεις εργασιών.

Φάση Α

Κατά την πρώτη φάση, θα υπάρξει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 158,8ο έως και το 155,2ο χιλιόμετρο, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Στη συνέχεια, θα αποκλειστεί η δεξιά λωρίδα και η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) στο ίδιο τμήμα του αυτοκινητόδρομου, με την κυκλοφορία να πραγματοποιείται από την αριστερή λωρίδα.

Φάση Β

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας από το 156,5ο έως και το 151,9ο χιλιόμετρο, με τη διέλευση των οχημάτων να γίνεται από τη δεξιά λωρίδα.

Ακολούθως, θα αποκλειστεί η δεξιά λωρίδα και η ΛΕΑ στο ίδιο τμήμα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Σάββατο, μεταξύ 07:00 και 19:00. Το διάστημα από 30 Απριλίου έως 4 Μαΐου 2026 εξαιρείται των ρυθμίσεων, ώστε να διευκολυνθεί η αυξημένη κίνηση των ημερών.

Σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός επισημαίνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ θα τοποθετηθούν προσωρινές σημάνσεις για την πλήρη ενημέρωσή τους.

Η εταιρεία ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, συμμορφούμενοι πλήρως με τη σχετική σήμανση καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.