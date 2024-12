Βίντεο έχει καταγράψει τη γενναία στιγμή που ένας θαρραλέος μαθητής της τρίτης τάξης του Δημοτικού σώζει συμμαθητή του από πνιγμό με τη λαβή Χάιμλιχ.

Ο οκτάχρονος Τόμας Κόνλεϊ καθόταν δίπλα στον Αϊζάια Ροντρίγκεζ στην τραπεζαρία του σχολείου τους στην Αριζόνα, όταν παρατήρησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

«Άκουσα να κλαίει, οπότε ρώτησα, ‘τι συμβαίνει;’ Και για μια στιγμή δεν ήξερα τι έκανε», περιέγραψε ο Κόνλεϊ σε τοπικό κανάλι.

«Αλλά τελικά κατάλαβα ότι πνιγόταν, οπότε αποφάσισα να κάνω τη λαβή Χάιμλιχ», δήλωσε ο Κόνλεϊ.

Χωρίς δισταγμό και πριν προλάβουν οι δάσκαλοι να αντιληφθούν την έκτακτη κατάσταση, ο Τόμας έδρασε άμεσα, εκτελώντας τη σωτήρια λαβή Χάιμλιχ που έσωσε τελικά τη ζωή του συμμαθητή του.

«Δεν ήθελα να πεθάνει ο Αϊζάια», είπε ο μικρός ήρωας.

Η διευθύντρια του σχολείου, Κάθι Ρέι έμαθε για το περιστατικό όταν η μαμά του Αϊζάια ζήτησε να δει το βίντεο από τις κάμερες παρακολούθησης.

