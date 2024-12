Χαμό στα social media έχει προκαλέσει ένα εστιατόριο στη Γερμανία, το οποίο υιοθέτησε μια νέα ιδέα για την ελαχιστοποίηση της σπατάλης φαγητού.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω εστιατόριο χρεώνει περισσότερο τους πελάτες που… δεν τρώνε όλο το φαγητό τους.

Τι ακριβώς κάνει το εστιατόριο

Όλα ξεκίνησαν όταν μια εργαζόμενη στο εν λόγω εστιατόριο υποστήριξε ότι χρεώνει παραπάνω τους πελάτες που δεν τρώνε όλο το φαγητό τους.

Σε ένα viral βίντεο στο TikTok που έχει συγκεντρώσει 4,5 εκατομμύρια προβολές, η χρήστης @mikasahanma είπε: «Αν δεν μπορείτε να τελειώσετε το φαγητό στο εστιατόριό μας, τότε πρέπει να πληρώσετε κάποια επιπλέον χρήματα στο τέλος».

Σημείωσε επίσης ότι αυτό είναι ένα «ειδικό concept» του εστιατορίου, στο οποίο οι πελάτες μπορούν να φάνε όσο θέλουν για 90 λεπτά με 30 ευρώ.

Τόνισε ότι το concept είναι all you can eat, όχι all you can order, ενώ κατέγραψε τον εαυτό της να προετοιμάζει κάποια πιάτα.

«Νομίζω ότι είναι μια πολύ δίκαιη ιδέα», συνέχισε, προσθέτοντας ότι είναι πολύ συνηθισμένη πρακτική στη Γερμανία.

Οι αντιδράσεις…

Πολλοί τάχθηκαν στο πλευρό του TikToker, με έναν να γράφει: «Δεν υπάρχει τίποτα κακό σε όλο αυτό, το ίδιο συμβαίνει και εδώ στον Καναδά».

Ένας άλλος το χαρακτήρισε ως έναν «πολύ λογικό» τρόπο για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων, προσθέτοντας: «Το τοπικό μας εστιατόριο σούσι έχει τον ίδιο κανόνα – όσο φάτε και πληρώνετε κάτι επιπλέον για τα περισσεύματα».