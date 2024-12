Ένας ψυχίατρος και TikToker αποκάλυψε τις οκτώ λέξεις που πρέπει να χρησιμοποιείτε για να ξεκινήσετε τα πρωινά σας και να έχετε μια καλή μέρα.

Στο TikTok, ο Dr. Daniel Amen – πιστοποιημένος ψυχίατρος και ερευνητής, ο οποίος μοιράζεται τακτικά συμβουλές για το πώς να φροντίζετε το μυαλό και το σώμα σας – αποκάλυψε τις οκτώ απλές λέξεις που πρέπει να λέμε τη στιγμή που ξυπνάμε, προκειμένου να δώσουμε στον εαυτό μας την απαραίτητη ώθηση για την μέρα που ξεκινάει.

Τι πρέπει να κάνουμε όταν ξυπνάμε για να πάει καλά η μέρα μας

Σύμφωνα με τον Dr. Amen, θα πρέπει όλοι μας να σηκωνόμαστε από το κρεβάτι μόλις χτυπήσει το ξυπνητήρι, να τεντώνουμε τα χέρια μας και να λέμε στον εαυτό μας τις παρακάτω οκτώ λέξεις «Today is going to be a GREAT day» (στα ελληνικά είναι έξι λέξεις: «Σήμερα θα είναι μια υπέροχη μέρα»).

Ομολογουμένως, αυτό μπορεί να είναι λίγο υπερβολικό, αλλά ο ψυχίατρος συνεχίζει να εξηγεί γιατί αυτή η φράση μπορεί να είναι σημαντική για την ψυχική σας ευεξία.

Δείτε το βίντεο

Είναι απολύτως λογικό, λοιπόν, να σκέφτεστε πώς ακριβώς θα κάνει τη διαφορά το να λέω στον εαυτό μου «Σήμερα θα είναι μια υπέροχη μέρα» όταν ο καιρός είναι άθλιος, θα έχω πολλή δουλειά και υπάρχουν λογαριασμοί που πρέπει να πληρωθούν;

Σύμφωνα με τον ψυχίατρο, όλα έχουν να κάνουν με την νοοτροπία που έχετε. «Όταν το κάνετε αυτό, το υποσυνείδητό σας αρχίζει να αναζητά το τι ακριβώς περιμένετε με ανυπομονησία σήμερα».

Ακόμα, εξηγεί πως «αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι που είναι αρνητικοί έχουν χαμηλότερη δραστηριότητα, ειδικά στον προμετωπιαίο φλοιό».

Δύσπιστο το κοινό…

Ορισμένοι χρήστες δεν πείστηκαν πλήρως από τα επιχειρήματα του Dr. Amen, με έναν να ρωτά «Έχει σημασία αν δεν το πιστεύω έντονα όταν το λέω;».

Κι όμως υπάρχει έρευνα…

Κι όμως, οι συμβουλές του εν λόγω ψυχιάτρου επιβεβαιώνονται και από έρευνες.

Συγκεκριμένα, το να πούμε ένα σωρό λέξεις (τις οποίες δεν νιώθουμε εκείνη τη στιγμή) δεν πρόκειται να ανατρέψει ξαφνικά τη ζωή μας από τη μέρα στην άλλη, ωστόσο το Healthline αναφέρει ότι οι θετικές επιβεβαιώσεις μπορεί να είναι χρήσιμες για την ενεργοποίηση «του συστήματος ανταμοιβής στον εγκέφαλό μας» το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει την αντίδρασή μας στον σωματικό και συναισθηματικό πόνο.

Το NHS αναφέρει επίσης ότι οι συνεχείς θετικές επιβεβαιώσεις μπορούν να βοηθήσουν στην οικοδόμηση της αυτοεκτίμησης. Τόσο το WebMD όσο και το MentalHealth προσθέτουν ότι η μακροχρόνια χρήση θετικών επιβεβαιώσεων μπορεί επίσης να «επανασυνδέσει» τον εγκέφαλό σας προς τις θετικές σκέψεις.

Και πάλι, αυτές δεν θα λειτουργήσουν για όλους, αλλά σίγουρα αξίζει να τις δοκιμάσουμε.