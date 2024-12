Η Ρωσίδα ηθοποιός Καμίλα Μπελιατσκαγιά έχασε τη ζωή της σε ηλικία μόλις 24 ετών, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά κύματα, ενώ έκανε γιόγκα σε βράχια σε παραλία στην Ταϊλάνδη.

Σε καρέ από τις τελευταίες στιγμές της, φαίνεται η Μπελιάτσκαγια να κάνει γιόγκα ενώ γύρω της τα κύματα φτάνουν σε αρκετά μέτρα ύψος και χτυπούν τα βράχια με μανία.

Σε άλλο καρέ, διακρίνεται μόνο το ροζ στρώμα που χρησιμοποιούσε η 24χρονη ηθοποιός για να κάνει γιόγκα.

An actress was swept to her death by a giant wave while exercising on her yoga mat on a popular tourist island in Thailand.

Kamilla Belyatskaya, 24, was swept away from the beauty spot on Koh Sumui just moments after filming herself on her pink yoga mat overlooking .. pic.twitter.com/MTJP7j99MQ

