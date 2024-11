Οι επισκέπτες του φημισμένου Flatiron Building της Νέας Υόρκης μπορεί να έχουν παρατηρήσει τον λιγότερο γνωστό γείτονα του ορόσημου – ένα στενό ψηλό κτίριο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ταπεινό αν δεν ξεχώριζε εξαιτίας του υπερπολυτελούς χρυσού θόλου του.

Τώρα, το ρετιρέ των 536 τ.μ που περιλαμβάνει τον απαστράπτοντα θόλο πωλείται έναντι 25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ένα αυθεντικό παλιό ακίνητο της Νέας Υόρκης

Το ακίνητο το οποίο διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και πέντε μπάνια βρίσκεται στην κορυφή της 170 Fifth Avenue, η οποία χτίστηκε το 1898 και προηγείται του Flatiron Building κατά τέσσερα χρόνια.

Γνωστό και ως Sohmer Piano Building, αρχικά στέγαζε την κατασκευαστική εταιρεία που έφερε με επιτυχία στην αγορά τα πρώτα πιάνο baby grand τη δεκαετία του 1880.

«Πρόκειται για την αγορά ενός αυθεντικού παλιού ακινήτου της Νέας Υόρκης», δήλωσε ο μεσίτης της Sotheby’s, Lawrence Treglia στο CNN. «Ο τρούλος είναι εμβληματικός. Όποτε βλέπετε το κτίριο Flatiron (σε φωτογραφίες), εμφανίζεται πάντα στη δεξιά πλευρά».

«Δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο σε αυτό το εύρος τιμών», πρόσθεσε ο Treglia, σημειώνοντας ότι ανάλογα ρετιρέ της Νέας Υόρκης βρίσκονται συνήθως σε νεες οικοδομές.

Το αρχιτεκτονικό αποτύπωμα

Το Beaux-Arts κτίριο σχεδιάστηκε από τον Robert Maynicke, ο οποίος άφησε το αρχιτεκτονικό του αποτύπωμα στην πόλη στις αρχές του 20ού αιώνα – από το διατηρητέο 41 Park Row, το οποίο αρχικά στέγαζε τους New York Times, μέχρι την 200 Fifth Avenue, ένα πρώην κέντρο κατασκευής παιχνιδιών με ένα χαρακτηριστικό χρυσό ρολόι, το οποίο τώρα στεγάζει το Eataly και τα γραφεία της Tiffany & Co. μεταξύ άλλων. (Ο Maynicke είναι επίσης ο άνθρωπος πίσω από το 190 Bowery, το αινιγματικό γωνιακό κτίριο με τα γκράφιτι, πρώην στούντιο του φωτογράφου Jay Maisel, που έγινε αντικείμενο τοπικής ιστορίας και ντοκιμαντέρ).

Aισθάνεσαι σχεδόν σαν να βρίσκεσαι στο Plaza

Αφού κάποτε φιλοξενούσε διάφορες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός εκδοτικού οίκου, το 170 Fifth Avenue μετατράπηκε σε πολυκατοικία στο γύρισμα της χιλιετίας. Το ρετιρέ, πρώην σοφίτα, είχε έκτοτε μόνο έναν ιδιοκτήτη: τον επιχειρηματία Gregory C. Carr, ο οποίος το αγόρασε το 2001 έναντι περίπου 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων και στη συνέχεια το ανακαίνισε, όπως δήλωσε στο CNN. Τα έσοδα από την τρέχουσα πώληση θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή σχολείων και νηπιαγωγείων στη Μοζαμβίκη, πρόσθεσε ο Carr.

Το ακίνητο προσφέρει θέα 360 μοιρών στην πόλη από τον τρούλο, ο οποίος στην καταχώριση είναι σκηνοθετημένος ως καθιστικό με ένα bar cart. Άλλα σημαντικά σημεία περιλαμβάνουν μια ανοιχτή κουζίνα με φεγγίτες, μαρμάρινα μπάνια, μια ιδιωτική βεράντα στην ταράτσα και μια μεγάλη σπειροειδή σκάλα από σίδερο.

«Το να βρίσκεσαι σε αυτό το θόλο είναι κάτι το ιδιαίτερο», είπε ο Treglia. «Και όταν βρίσκεσαι στην κύρια σουίτα, αισθάνεσαι σχεδόν σαν να βρίσκεσαι στο Plaza (ξενοδοχείο), λόγω του σχεδιασμού».

Αν και το 170 Fifth Avenue δεν θεωρείται αρχιτεκτονικό θαύμα όσο ο ασυνήθιστος τριγωνικός γείτονάς του, διαθέτει επίσης ένα μοναδικό, λεπτό σχεδιασμό. Το κτίριο των 13 ορόφων έχει πλάτος μόλις 9 μέτρα σχεδιασμένο για να αντικαταστήσει ένα ταπεινό brownstone που βρισκόταν στην τοποθεσία πριν από αυτό.

*Με πληροοφορίες από: CNN | Jacqui Palumbo