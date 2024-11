Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε στα social media του το συνηθισμένο βίντεο της καλημέρας που λέει στους φίλους του, με ένα απίθανο βίντεο. Οι ερυθρόλευκοι έφτιαξαν ένα επικό βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο Μόουζες Ράιτ με μία γάτα, από το πρόσφατο ταξίδι του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι.

Στη συνέχεια του βίντεο εμφανίζεται μια άλλη γάτα που έκανε την εμφάνισή της στο ΣΕΦ στις media day πριν από τα παιχνίδια με τις Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Βιλερμπάν, στα οποία οι ερυθρόλευκοι έχουν κάνει τρεις νίκες.

Και αμέσως μετά δείχνει μια ακόμα γάτα από το ΟΑΚΑ αυτή τη φορά, η οποία βρέθηκε εκεί πριν από το ντέρμπι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, το οποίο οι Πειραιώτες νίκησαν, αναφέροντας πως οι γάτες δίνουν τα σημάδια νίκης στον Ολυμπιακό.

Kalimera! ☕️☀️🫣

🐕 What if we are a pack of hungry dogs? 🐈‍⬛ Lately cats are giving us win signs!

You want proof? Watch the video till the end! 😊@mant12_ 🥰#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/yxXJ1xEBIQ

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 15, 2024