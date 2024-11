Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις για την χλιδάτη μεν, αποκρουστική δε, διακόσμηση των «freak-off» δωματίων των πάρτι του Sean «Diddy» Combs, σύμφωνα με τις οποίες σε κάθε γωνία μπορούσε κανείς να δει ανθρώπους να κάνουν σεξ, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

H Τανέα Ουάλας αποκάλυψε νέες πληροφορίες για τα διάσημα πάρτι του Diddy. Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια και συνθέτρια έδωσε μια συνέντευξη στα πλαίσια της εκπομπής του Tubi, «TMZ Presents: The Downfall of Diddy: Inside the Freak-Offs» και περιέγραψε τη δική της εμπειρία της από πάρτι του 2018. Στην περιγραφή της γυναίκας υπονοείται ότι ανήλικοι να ήταν παρόντες σε αυτά.

Woman Claims She Saw Minors Dressed as ‘Harajuku Barbies’ at Sean ‘Diddy’ Combs’ Freak Off Party https://t.co/1HP5MSe6Mf — lovebscott (@lovebscott) November 12, 2024

«Ήμουν σε ένα από τα Freak-Offs του Diddy το 2018», είπε η Τανέα Ουάλας και πρόσθεσε: «Κοίταξα δεξιά μου και στη γωνία και σκέφτηκα ‘αυτοί είναι νάνοι;’. Καθώς βρίσκονταν άνθρωποι γύρω τους που τους περνούσαν κατά πολύ σε ύψος και προσπαθούσαν να κρύψουν ό,τι έκαναν. Ήταν μαζεμένοι πάρα πολλοί μαζί».

Η ίδια τόνισε πως τελικά δεν επρόκειτο για νάνους, αλλά για «μικρά ανθρωπάκια» που φορούσαν «κόκκινο κραγιόν κι ήταν ντυμένα σαν τις Harajuku Barbies». Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, τα ανήλικα άτομα ήταν ντυμένα με «πολύ αποκαλυπτικό και σέξι ρουχισμό».

«Δεν θέλω να πω ότι ήμουν μάρτυρας σε τέτοια τρελά πράγματα, αλλά έχουμε όλοι κοινή λογική»

Όταν ο ιδρυτής του TMZ, Harvey Levin, τη ρώτησε τι έκαναν οι «μικροί άνθρωποι», εκείνη δίστασε να απαντήσει, λέγοντας εν τέλει πως προσπαθούσαν να καλύψουν όσα έκαναν.

Επιπλέον, σημείωσε ότι δεν έπρεπε να βρίσκονται στο πάρτι, το οποίο ήταν για ενήλικες. Όταν πιέστηκε από τον Levin να απαντήσει αν αυτοί οι «μικροί άνθρωποι» ήταν ανήλικοι, εκείνη απέφυγε ξανά να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, ζητώντας από τον Levin «πιάσει» το νόημα από τα λεγόμενα της ως έχουν, έτσι ώστε να μην μπλέξει σε προβλήματα.

«Δεν θέλω να πω ότι ήμουν μάρτυρας σε τέτοια τρελά πράγματα, αλλά έχουμε όλοι κοινή λογική», ανέφερε η Ουάλας και συμπλήρωσε: «Μικροί άνθρωποι που δεν έπρεπε να είναι εκεί. Είναι κρίμα».

Η συγκεκριμένη εκπομπή έρχεται στο προσκήνιο λίγες ημέρες μετά τις καταγγελίες για τα «Freak-Offs», όπου αρκετά άτομα ανέφεραν ότι είχαν ναρκωθεί, βιαστεί και κακοποιηθεί σεξουαλικά σε πάρτι του Κομπς.

Οι καταγγελίες αυτές εξετάζονται στο πλαίσιο των κατηγοριών που έχουν απαγγελθεί εναντίον του ράπερ για εκβιασμό, sex trafficking και κακοποίηση.