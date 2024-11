Οι αρχές των Ταλιμπάν εκτέλεσαν σήμερα δημοσίως με τρεις σφαίρες έναν άνδρα που είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία σε στάδιο στο ανατολικό Αφγανιστάν, στην έκτη δημόσια εκτέλεση στην οποία προχωρούν μετά την επιστροφή τους στην εξουσία το 2021, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP.

Ο άνδρας εκτελέστηκε το πρωί στο στάδιο του Γκαρντέζ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Πάκτια, όπου είχαν συρρεύσει χιλιάδες άνθρωποι για να παραστούν στην εκτέλεση, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Χθες, οι αρχές της επαρχίας είχαν καλέσει με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους κατοίκους «να μετάσχουν σε αυτό το γεγονός».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ανώτατου Δικαστηρίου, τη διαταγή για την εκτέλεση υπέγραψε ο ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν, ο εμίρης Χιμπατουλάχ Αχουντζάντα, ο οποίος ζει απομονωμένος στο προπύργιό του, την Κανταχάρ, στο νότιο Αφγανιστάν και κυβερνά τη χώρα με διατάγματα ή οδηγίες.

Προηγουμένως δικαστήρια διαφόρων βαθμών είχαν εξετάσει «εξονυχιστικά και επανειλημμένως» την υπόθεση, διευκρίνισε το Ανώτατο Δικαστήριο.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

𝗧𝗮𝗹𝗶𝗯𝗮𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝘁 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 𝗘𝘅𝗲𝗰𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝗚𝗮𝗿𝗱𝗲𝘇 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗦𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝘀 𝗶𝗻 𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻𝗰𝗲

The Taliban publicly executed an alleged murderer in Gardez, Paktia province, in the presence of senior officials, including Acting… https://t.co/PRLlFeSx9v pic.twitter.com/BYwjbC5Gqw

— Afghan Analyst (@AfghanAnalyst2) November 13, 2024