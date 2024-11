Σφοδροί βομβαρδισμοί σε Συρία, Λίβανο και Γάζα από την αεροπορία του Ισραήλ. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα του τελευταίου 24ώρου σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, ανακοίνωσε σήμερα το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας και μετέφερε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023, οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 3.013 ανθρώπους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 13.553, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της χώρας.

Λόγω των εχθροπραξιών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και των μαχητών της Χεζμπολάχ, περίπου 500.0000 εκτοπισμένοι πέρασαν τα σύνορα και κατέφυγαν στη Συρία. Πριν 3 ημέρες σε μια σπάνια ενέργεια, οι ειδικές δυνάμεις του Ισραήλ της Shayetet 13 (αμφίβιες επιχειρήσεις), απήγαγαν έναν καπετάνιο του εμπορικού ναυτικού από τον Λίβανο, που μετεκπαιδεύονταν στην πόλη Μπατρούν.

#Israel conducted a number of airstrikes in al-Qusayr, #Homs province.

