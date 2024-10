Τουλάχιστον 143 Παλαιστίνιοι, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν από επιθέσεις του Ισραήλ, σε όλη τη Γάζα χθες Τρίτη, με 132 από αυτούς να χάνουν τη ζωή τους στη βόρεια Γάζα, όπως είπαν ιατρικές πηγές στο Al Jazeera.

Σχεδόν 100 άνθρωποι, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, με τις ΗΠΑ να καταδικάζουν το «φρικιαστικό» πλήγμα αυτό στον παλαιστινιακό θύλακο, ο οποίος έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από έναν χρόνο πολέμου.

Ενώ η πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας είναι αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή, η υιοθέτηση προχθές από το ισραηλινό κοινοβούλιο νόμου που απαγορεύει κάθε δραστηριότητα της UNRWA, υπηρεσίας του ΟΗΕ που χαρακτηρίζεται η «ραχοκοκαλιά» των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στον μικρό θύλακο, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας εξαπολύθηκαν μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον του νότιου Ισραήλ. Την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου, η Χεζμπολά άνοιξε μέτωπο εναντίον του Ισραήλ, προτού οι καθημερινές ανταλλαγές πυρών μεταμορφωθούν σε ανοικτό πόλεμο τον Σεπτέμβριο.

Στην Μπέιτ Λάχια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, η πολιτική προστασία ανακοίνωσε τον θάνατο τουλάχιστον 93 Παλαιστινίων σε βομβαρδισμό στην «οικογενειακή κατοικία των Αμπού Νασρ», πενταώροφη πολυκατοικία, συμπληρώνοντας πως παρέμεναν ακόμη δεκάδες παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

Footage from the scene of the horrific Israeli massacre this morning in Beit Lahiya, where at least 94 civilians were killed. pic.twitter.com/LmsKGBYw2z

— WAFA News Agency – English (@WAFANewsEnglish) October 29, 2024