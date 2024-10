Στης 21 Οκτωβρίου, οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν αυτό που αποκαλούν μια από τις πιο σοβαρές υποθέσεις κατασκοπείας που έχουν αναλάβει ποτέ, συλλαμβάνοντας επτά πολίτες που κατηγορούνται ότι διεξήγαγαν εκατοντάδες αποστολές κατασκοπείας για λογαριασμό του Ιράν σε διάστημα δύο ετών.

Επτά μέλη της στενής κοινότητας των Αζέρων της Χάιφα συνελήφθησαν στις 19 Σεπτεμβρίου για την υπόθεση κατασκοπείας. Ανάμεσά τους ήταν δύο έφηβοι και ένας πρώην στρατιώτης των IDF.

Η αστυνομία αναγνώρισε τους πέντε ενήλικες ως Azis Nisanov, Alexander Sadykov, Vyacheslav Gushchin, Yevgeny Yoffe και Yigal Nissan.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η ομάδα παρακολουθούσε τις κινήσεις ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου της ασφάλειας, με σκοπό, όπως πιστεύουν οι εισαγγελείς, την προετοιμασία ενός πιθανού χτυπήματος.

Οι Ιρανοί χρηματοδότες τους πλήρωσαν για τις πληροφορίες, διοχετεύοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τόσο μέσω μετρητών όσο και μέσω κρυπτογραφικών καναλιών.

Φέρονται επίσης να συγκέντρωσαν πληροφορίες για κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εξαρτήματα του συστήματος αεράμυνας Iron Dome του Ισραήλ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε ο υποτιθέμενος ρόλος τους ως «παρατηρητές» κατά τη διάρκεια της επίθεσης βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν τον Απρίλιο εναντίον του εβραϊκού κράτους .

Οι ύποπτοι παρείχαν στην Τεχεράνη ακριβείς τοποθεσίες πρόσκρουσης, επιτρέποντας στο Ιράν να αναλύσει την ακρίβεια στόχευσης για το χτύπημά του τον Οκτώβριο.

Το κύκλωμα κατασκοπείας λέγεται ότι φωτογράφισε ένα σκάφος επιτήρησης της Πολεμικής Αεροπορίας στη Γαλιλαία και έστειλε τις συντεταγμένες του στο Ιράν.

Εβδομάδες αργότερα, η τοποθεσία χτυπήθηκε σε επίθεση ακριβείας.

«Πρόκειται για μια από τις πιο σοβαρές υποθέσεις που έχουμε ερευνήσει ποτέ», δηλώνει στους Times of Isreal ο επικεφαλής επιθεωρητής της ισραηλινής αστυνομίας Γιάρον Μπινιάμιν.

«Υπάρχει πραγματική πιθανότητα η κύρια κατηγορία να είναι η παροχή βοήθειας στον εχθρό εν καιρώ πολέμου, για την οποία η ποινή είναι θάνατος ή ισόβια κάθειρξη».

«Το πρόβλημα του φαινομένου των προδοτών της χώρας που βλάπτουν την ασφάλεια του Ισραήλ για χάρη του χρήματος, ενώ εμείς αγωνιζόμαστε για το μέλλον μας σε έναν πόλεμο υπαρξιακής σημασίας, απαιτεί τα πιο σκληρά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου ενός νόμου που θα επιτρέπει τη θανατική ποινή», είπε.

