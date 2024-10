Με ανακοίνωση της η Παγκόσμια Ομοσπανδία Τριάθλου επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο συμμετεχόντων κατά την διάρκεια των αγώνων στην Ανδαλουσία, από ανακοπή καρδιάς.

Όπως ανακοίνωθηκε, νεκρός είναι ο 79χρονος Ρόντζερ Μας Κολόμπερ ενώ ο Βρετανός αθλητής, του οποίου το όνομα δεν ανακοινώθηκε, ήταν 57 ετών.

«Με βαθιά λύπη ενημερώνουμε ότι δύο συμμετέχοντες (ένας από το Μεξικό και ένας από τη Μεγάλη Βρετανία) έχουν πεθάνει κατά τη διάρκεια των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων Σπριντ από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τριάθλου που διεξάγεται σήμερα, 17 Οκτωβρίου, στο Τορρεμίνος της Ανδαλουσίας. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους φίλους, τις Εθνικές Ομοσπονδίες και σε όλη την οικογένεια του τριάθλου. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Τριάθλου, η Ισπανική Ομοσπονδία και η τοπική οργανωτική επιτροπή είναι σε επαφή με τις οικογένειές τους και τις Εθνικές Ομοσπονδίες για να παρέχουν όλη την υποστήριξη που χρειάζεται σε αυτές τις δύσκολες και λυπηρές στιγμές»

It is with deep sadness that we can inform that two participants (one from Mexico; one from Great Britain) have died at the World Triathlon Torremolinos-Andalucía AG Sprint Distance World Championships, taking place today, October 17. Our deepest condolences go to their… pic.twitter.com/rp6JjlUEFB

— World Triathlon (@worldtriathlon) October 17, 2024