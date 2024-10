Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Χρήστου Γείτονα, ιδρυτή των ομώνυμων εκπαιδευτηρίων.

«Υπήρξε οραματιστής της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που καθοδήγησε το CGS για πέντε δεκαετίες» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους τα εκπαιδευτήρια.

Ήθελε να γίνει γιατρός. Έγινε δάσκαλος τελικά.. Πρώτη φορά διορίστηκε δάσκαλος στη Άγραφα. Οι συνθήκες το 1964 ήταν αντίξοες, η μετακίνηση δύσκολη, σκεφτόταν να γυρίσει πίσω γιατί δεν είχε τρόπο να φτάσει. Όμως με τη βοήθεια ενός σταθμάρχη, που τον παρακάλεσε να μην τα παρατήσει, γιατί το σχολείο με τα 19 παιδιά τον χρειάζονταν. Ταξίδεψε και έφτασε!

«Δεν ήθελα εξ αρχής να γίνω δάσκαλος, αλλά γιατρός. Διάβασα εκστασιασμένος στη Β’ γυμνασίου το βιβλίο του Αλβέρτου Σβάιτσερ και δήλωσα στον πατέρα μου ότι θέλω να σπουδάσω ιατρική. Δυστυχώς, δεν μπορούσε να μου καλύψει το ύψος των εξόδων. Η μόνη οδός για μένα ήταν αυτή της στρατιωτικής ιατρικής, την οποία όμως δεν κατάφερα να ακολουθήσω διότι μου έλειπε το απαραίτητο για την εποχή, πιστοποιητικό φρονημάτων», αφηγείται σε συνέντευξή του, στην Κωνσταντίνα Τασσοπούλου.

Σε αντίθεση με άλλα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία ξεκίνησαν οικογενειακά και ήρθε εν μέσω κρίσης το τέλος της λειτουργίας τους, τα οικονομικά αποτελέσματα της Costeas Geitonas ΑΕ δείχνουν μια εύρωστη ιδιωτική εκπαιδευτική εταιρεία.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2021 έκλεισε η εταιρεία με 12,1 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών και το 2022 με 14,1. Έχει δε, εν έτει 2024, 1400 μαθητές και 400 εργαζόμενους, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό.

Η ιστορία του σχολείου

Ήταν το 1973 όταν ξεκίνησε στο Μαρούσι η λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα µε 330 µαθητές τότε. Ιδρυτές του ήταν τα αδέλφια από την Ήπειρο, Χρήστος και Λευτέρης Γείτονας.

Στο σχολείο εφαρµόζονται καινοτόµα προγράµµατα όπως η λειτουργία του ολοήµερου σχολείου µε πολλές δραστηριότητες. Τα προγράµµατα αυτά ανέβασαν την ποιότητα της εκπαίδευσης σε πολύ υψηλά επίπεδα για την περίοδο εκείνη και συνέβαλαν στην ταχύτατη αύξηση των µαθητών – το 1980 ο αριθµός των µαθητών έφτασε τους 880.

Το 1981 εγκαινιάζονται οι νέες εγκαταστάσεις στην Παλλήνη. Είναι οι πλέον σύγχρονες για τα ελληνικά δεδοµένα. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και οι αθλητικές δραστηριότητες αυξήθηκαν λόγω των συνεχιζόµενων νεωτεριστικών δραστηριοτήτων.

Το 1992 ο αριθµός των µαθητών ξεπέρασε τους 2100. Λόγω της αυξανόµενης ζήτησης εγγραφών νέων µαθητών και της µη δυνατότητας ικανοποίησης της ζήτησης, η ∆ιοίκηση των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία νέων εγκαταστάσεων στα νότια προάστια.

Το 1995-6 άρχισε η λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα στη Βάρη με συνέπεια τη μετακίνηση 600 περίπου μαθητών κατοικούντων στα νότια προάστια.

Τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γετονα, διανύοντας την πέμπτη δεκαετία τους ως ένας από τους σημαντικότερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς στη χώρα μας, επαναπροσδιορίζονται ως CGS τον Μάιο του 2016.

Επίσης, η θυγατρική της Lamda Development, Ελληνικό ΜΑΕ και η εταιρεία Εκπαιδευτήρια Κωστέα – Γείτονα Α.Ε. (Costeas-Geitonas School «CGS») υπέγραψαν μνημόνιο Συνεργασίας, αρχικής διάρκειας 30 ετών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 30 έτη, υπέγραψαν

Το CGS θα αναλάβει την ανάπτυξη και λειτουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού ιδρύματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή Πολεοδόμησης Α-Π4 εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

«To CGS at The Ellinikon θα αποτελέσει ένα σύγχρονο πρότυπο σχολείο που θα προσφέρει Εθνικό και Διεθνές Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την ιστορία, τις αξίες, την τεχνογνωσία και την πρωτοπόρα εκπαιδευτική φιλοσοφία του CGS. Το CGS at the Ellinikon θα αποτελέσει ορόσημο εκπαιδευτικής και αρχιτεκτονικής καινοτομίας στον εγχώριο και ευρωπαϊκό χάρτη. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του θα εναρμονίζονται με τις αρχές της νέας πόλης του The Ellinikon, της πιο “έξυπνης” και πράσινης πόλης στην Ευρώπη», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Το μίσθωμα της μακροχρόνιας μίσθωσης θα καθορίζεται ετησίως βάσει του Κύκλου Εργασιών που θα επιτυγχάνεται σε κάθε ημερολογιακό έτος, ενώ η έναρξη λειτουργίας του CGS at The Ellinikon αναμένεται το Σεπτέμβριο 2027.

Η άνοδος της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Ανοδική καταγράφεται η πορεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με το ενδιαφέρον να είναι αυξανόμενο από χρονιά σε χρονιά.

Στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν στην εκπαίδευση, προερχόμενα από την έρευνα “Η Ελλάς σε αριθμούς” για την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2024, αναφέρουν ότι η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας από 47,23 ευρώ το 2018 σε 54,73 ευρώ το 2022.

Ο αριθμός των μαθητών σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία από 15.982 την ακαδημαϊκή περίοδο 2018-2019, αυξήθηκε σε 24.264 μαθητές κατά τη σχολική περίοδο 2021-2022. Ο αριθμός των μαθητών στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία αυξήθηκε από 38.027 το 2018-2019 σε 40.634 το 2021-2022, στα γυμνάσια από 16.098 σε 20.335 και στα λύκεια από 14.615 σε 16.871.

Αντίστοιχα ο αριθμός των ιδιωτικών νηπιαγωγείων από 649 αυξήθηκε σε 817 από την ακαδημαϊκή περίοδο 2018-2019 στην περίοδο των ετών 2021-2022, των ιδιωτικών δημοτικών από 159 παρέμεινε σταθερός στα 159, των ιδιωτικών γυμνασίων από 99 ανήλθε σε 109 και ο αριθμός των ιδιωτικών λυκείων αυξήθηκε από 92 σε 103.