Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα τη νύχτα της Τρίτης στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια και αυτοκίνητα στην πόλη Κανά, περίπου 10 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τύρου.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), πυροσβέστες και σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στην περιοχή και τραυματίες διακομίζονται σε νοσοκομείο στην Τύρο.

Israel just committed a massacre in Qana, Lebanon, the same place it carried out massacres in 1996 and 2006.

In 1996, Israeli forces killed at least 106 people who had fled to Qana for safety

In 2006, they killed over 50 people.

Today, the IDF hit a healthcare centre killing… pic.twitter.com/leF2Jf5Km3

