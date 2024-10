Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 74-68 της Ζαλγκίρις για τη 2η αγωνιστική της Euroleague στο ΣΕΦ και πήρε την πρώτη του νίκη στη φετινή διοργάνωση. Μέτρια επιθετική βραδιά για τους Πειραιώτες που ψάχνονται ακόμα και στηρίχθηκαν στην άμυνα για να πάρουν το ματς, αν και σπατάλησαν διαφορά 18 πόντων που είχαν στο πρώτο ημίχρονο.

Πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοση των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα που ακόμα δείχνουν να προσπαθούν να βρουν τους ρόλους τους και τα πατήματά τους μέσα στο παρκέ.

Πάτησε παρκέ ξανά μετά από περίπου πέντε μήνες ο Μουσταφά Φαλ που έδειξε να είναι σε καλή κατάσταση πετυχαίνοντας 2 πόντους και δίνοντας 2 ασίστ σε 6.28″ που αγωνίστηκε.

Με τους Γουόκαπ, Βιλντόζα, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Ράιτ ξεκίνησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας την αναμέτρηση, με τον Ολυμπιακό να μπαίνει δυνατά στο ματς και τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ να πετυχαίνουν γρήγορα τους πρώτους τους πόντους δίνοντας αρχικά προβάδισμα 6 πόντων στους Πειραιώτες (10-4), ενώ ο Πίτερς έβαλε για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό στο +10 (16-6), με τον Αντρέα Τρινκιέρι να καλεί τάιμ άουτ για να ανακόψει τον ρυθμό της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα. Αντ’ αυτού οι Ερυθρόλευκοι έτρεξαν ένα νέο 5-0 και με τρίποντο του Παπανικολάου στο τέλος του χρόνου έκλεισα την πρώτη περίοδο στο +15 (21-6).

Kostas Papanikolaou burries a transition triple to end the first quarter🏹🏹🏹@Olympiacos_BC #MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/BgCW3TLLiA

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 11, 2024