Μια τρομακτική εικόνα αντίκρισαν κάτοικοι της Φλόριντα ενώ ο τυφώνας Milton που σαρώνει την αμερικανική πολιτεία.

Οι κάτοικοι, όταν άνοιξαν την πόρτα του αυτοκινήτου τους που είχε πλημμυρίσει από τα νερά, βρέθηκαν μπροστά σε έναν αλιγάτορα.

Οι ειδικοί που ασχολούνται με την άγρια ζωή, έχουν προειδοποιήσει ότι τα ζώα μπορεί να επηρεαστούν από τις καταιγίδες και να οδηγηθούν σε κατοικημένες περιοχές, να αποπροσανατολιστούν και να γίνουν πιο επιθετικά από το άγχος.

Ενα βίντεο που κόβει την ανάσα ανήρτησε ο αστροναύτης της NASA Μάθιου Ντόμινικ ο οποίος παρακολούθησε, από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τον τυφώνα «Milton να στρέφεται προς τον Κόλπο του Μεξικού και τη δυτική ακτή της Φλόριντα. Ο τυφώνας Milton συνεχίζει να είναι κατηγορίας 1 με ανέμους 144 χλμ/ωρα με κατεύθυνση βορειοανατολική και ταχύτητα 24χλμ/ώρα.

Timelapse flying by Hurricane Milton today about 2 hours ago. Storm looks bigger but less symmetric than yesterday.

1/2000 sec, f8, 14mm, ISO 500, 0.5 sec interval, 30fps pic.twitter.com/XUjQEJPOGg

— Matthew Dominick (@dominickmatthew) October 9, 2024