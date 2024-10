Η Hang Kang κέρδισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το έργο της.

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών αποφάσισε να απονείμει το 2024 το βραβείο στη Νοτιοκορεάτισσα συγγραφέα «για την έντονη ποιητική της πρόζα με την οποία αντιμετωπίζει ιστορικά τραύματα και εκθέτει την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ζωής».

The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.” pic.twitter.com/dAQiXnm11z

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2024