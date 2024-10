Ενώ στις ΗΠΑ κατηγορούν συχνά το Ιράν ως θεοκρατικό καθεστώς, δύο πανίσχυροι πετρελαιάδες από το Τέξας, οραματίζονται ένα αμερικανικό έθνος όχι μόνο με ελάχιστους φόρους, αλλά βασισμένο πάνω στις… ιουδαιοχριστιανικές αξίες.

Ο δισεκατομμυριούχοι, Τιμ Νταν και Φάρις Γουίλκς, είναι το πραγματικά «αχτύπητο» δίδυμο που εδώ και δέκα χρόνια, ελέγχει τη δημόσια ζωή στο Τέξας τόσο από τα γραφεία τους, όσο και από τον… άμβωνα καθώς είναι και πάστορες.

Οι δύο κροίσοι έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των New York Times, με την ισχύ και τις ιδέες του, αναφέροντας πως τη τελευταία δεκαετία, το ζευγάρι δημιούργησε τη πιο ισχυρή πολιτική μηχανή στο Τέξας – ένα δίκτυο δεξαμενών σκέψης, ΜΜΕ, επιτροπών πολιτικής δράσης και ΜΚΟ που εργάζονται δεσμευμένοι για να εκκαθαρίσουν το νομοθετικό σώμα από τους Ρεπουμπλικάνους στις ψήφους των οποίων δεν μπορούν να βασίζονται.

«Οι ανελέητοι ελιγμοί τους έχουν ωθήσει τη Βουλή της Πολιτείας τόσο μακριά προς τα δεξιά που οι πολιτικοί σύμβουλοι αρέσκονται να αστειεύονται πως ούτε ο εξαιρετικά πετυχημένους σύμβουλος Κάρλ Ρόουβ δεν μπορούσε να κερδίσει μια τοπική προεκλογική εκστρατεία σήμερα».

Ο Brandon Darby, ο συντάκτης του Breitbart Texas, είναι ένας από τους πολλούς συντηρητικούς που έχει συγκρίνει τον Νταν και τον Γουίλις με Ρώσους ολιγάρχες. «Πηγαίνουν σε άλλες κοινότητες και απομακρύνουν τους ανθρώπους που δεν θέλουν να κάνουν τις προσφορές τους», λέει. «Φιλάς το δαχτυλίδι ή είσαι εκτός».

Οι δυό αποσκοπούν στην απορρύθμιση της αγοράς και στην μείωση των φόρων.

«Το τελικό τους παιχνίδι, ωστόσο, είναι πιο ριζοσπαστικό» σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα: «όχι μόνο θέλουν να περιορίσουν την κυβέρνηση αλλά και να την κατευθύνουν προς τη χριστιανική κυριαρχία.

«Είναι δύσκολο να σκεφτείς άλλους μεγαλοχρηματοδότες στη χώρα τόσο μεγάλους στο θεοκρατικό άκρο του φάσματος», λέει ο Πήτερ Μοντγκόμερι, ο οποίος επιβλέπει το έργο Right Wing Watch στο People for the American Way, μια προοδευτική ομάδα.

Το Τέξας, το οποίο έχει λίγα όρια στις δαπάνες της εκστρατείας, φιλοξενεί έναν τρομερό στρατό χορηγών. Τον τελευταίο καιρό ο Νταν ξόδεψε τεράστια ποσά. Από το 2000, αυτός και η σύζυγός του έχουν δώσει περισσότερα από 29 εκατ. δολ. σε υποψηφίους και επιτροπές πολιτικής δράσης (PAC) [οργανισμοί απαλλαγμένοι από φόρους που συγκεντρώνουν συνεισφορές των μελών προεκλογικής εκστρατείας] στο Τέξας.

Ο Γουίλκς και η σύζυγός του, που έχουν κάνει δωρεές σε πολλά από τα ίδια PAC με τον Νταν, έχουν δώσει 16 εκατ. δολ..

Το 2023 ο Νταν και οι συνδεδεμένες με εκείνον οντότητες του παρείχαν τα 2/3 των δωρεών στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Οι φιλοδοξίες του διδύμου εκτείνονται πέρα ​​από το Τέξας. Έχουν ρίξει εκατομμύρια σε ομάδες «μαύρου χρήματος», οι οποίες δεν χρειάζεται να αποκαλύπτουν τους όσους συνεισφέρουν και σε ακραία ΜΜΕ. Ενδεικτικά, μόνο το The Daily Wire, που φιλοξενεί το «The Ben Shapiro Show» έλαβε αρχικό κεφάλαιο 4,7 εκατ. δολ.

Το «δώρο» 5 εκατ. δολαρίων του Νταν στο Make America Great Again super PAC τον Δεκέμβριο τον έκανε έναν από τους κορυφαίους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ αυτή την προεκλογική περίοδο και άρχισε αθόρυβα να επενδύει σε προσπάθειες να επηρεάσει μια πιθανή δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων αρκετών που συνδέονται με το Project 2025.

Τους δύο πετραλαιάδες τους χαρακτηρίζουν χριστιανούς εθνικιστές, υποστηρικτές ενός πολιτικού κινήματος που επιδιώκει να διαβρώσει, αν όχι να εξαλείψει, τη διάκριση μεταξύ εκκλησίας και κράτους. Όπως οι περισσότεροι Χριστιανοί Εθνικιστές, οι δύο άνδρες μιλούν για την προστασία των ιουδαιοχριστιανικών αξιών και την προώθηση μιας βιβλικής κοσμοθεωρίας.

Έτσι εξυπηρετούν το κεντρικό αφήγημα ότι οι ΗΠΑ ιδρύθηκαν ως χριστιανικό έθνος, που όμως έχει χάσει την επαφή με τη θρησκευτική της κληρονομιά, η οποία πρέπει τώρα να ανακτηθεί.

Μερικοί Χριστιανοί Εθνικιστές συνηγορούν υπέρ μιας περισσότερης θρησκευτικής εικονογραφίας στη δημόσια ζωή, ενώ άλλοι τρέφουν μεγαλύτερα οράματα εκχριστιανισμού των πολιτικών θεσμών της Αμερικής, όπως αναφέουν οι New York Times. «Θέλουν να τοποθετήσουν τους Χριστιανούς σε αξιώματα ώστε να αλλάξουν τους νόμους και τους κανονισμούς ώστε να ταιριάζουν με τη Βίβλο», λέει ο Ζάκαρι Μάξγουελ, Ρεπουμπλικανός ακτιβιστής που γνωρίζει προσωπικά την οικογένεια Γουίλκς.

Σύμφωνα με το Texas Monthly, ο Νταν είπε κάποτε στον Τζο Στράους, τον πρώτο Εβραίο ομιλητή της Βουλής του Τέξας, ότι μόνο οι Χριστιανοί πρέπει να κατέχουν ηγετικές θέσεις,

Ο Νταν έχει δηλώσει ότι κάθε Χριστιανός πρέπει να αποφεύγει την ετικέτα «Χριστιανός Εθνικιστής» γιατί «κάνει το «Χριστιανός» επίθετο — με άλλα λόγια, υποτάσσεται σε κάτι άλλο».

Σε αντίθεση με τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους, οι δύο τους είναι πάστορες. «Αγαπούν τον Θεό, υπηρετούν τον Θεό», είπε ο Τζέρι Μάστον, ένας ευαγγελικός πάστορας και κουνιάδος του Γουίλκς. Ο Νταν, ο οποίος είναι 68 ετών, έχει υπηρετήσει στην «ομάδα άμβωνα» μιας μη θρησκευτικής εκκλησίας στο Midland.

Ο Γουίλκς ασκεί μια μορφή Χριστιανισμού που συνδέεται στενά με την Παλαιά Διαθήκη στη Συνέλευση του Γιαχβέ, μια εκκλησία που ίδρυσε η οικογένειά του έξω από το Σίσκο, μια πόλη στο κεντρικό Τέξας.

Μια θεοκρατία made in usa ήταν αυτό που έλειπε.