«Εάν οι Αμερικανοί παρέμβουν σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή εάν ο σιωνιστικός εχθρός χρησιμοποιήσει τον ιρακινό εναέριο χώρο για να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε βομβαρδιστικές επιχειρήσεις στο έδαφός του, τότε όλες οι αμερικανικές βάσεις και τα συμφέροντα στο Ιράκ και την περιοχή θα αποτελέσουν στόχο μας, (και δεν θα υπάρξει διαφυγή)» ανακοίνωσαν σχετικά.

Η ανακοίνωση υπογράφεται από την Συντονιστική Επιτροπή Ιρακινής Αντίστασης, ένα πρωτοεμφανιζόμενο όνομα, το οποίο διαφοροποιείται από την προηγούμενη «υπογραφή» των ιρακινών σιιτικών πολιτοφυλακών «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ». Οι ΗΠΑ έχουν με την σειρά τους χτυπήσει τις ιρακινές πολιτοφυλακές σε περισσότερες από μια περιπτώσεις.

Το Ιράκ και οι ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει ως προς την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα, με καταληκτική ημερομηνία την 25η Σεπτεμβρίου του 2025. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν 2.500 στρατιώτες στο Ιράκ, με αποστολή να συμβουλεύουν και να βοηθούν τις τοπικές δυνάμεις που προσπαθούν να αποτρέψουν την αναζωπύρωση του ISIS, το οποίο το 2014 κατέλαβε μεγάλες εκτάσεις και στις δύο χώρες, αλλά αργότερα απωθήθηκε.

Iran’s legal, rational, and legitimate response to the terrorist acts of the Zionist regime—which involved targeting Iranian nationals and interests and infringing upon the national sovereignty of the Islamic Republic of Iran—has been duly carried out. Should the Zionist regime…

