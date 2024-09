Την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό με στόχο τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σχολίασε σήμερα Σάββατο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγο προτού αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη (στη φωτογραφία του Reuters/Eduardo Munoz, επάνω, ο ισραηλινός πρωθυπουργός απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ).

«Οι εχθροί μας νόμιζαν ότι μοιάζουμε με ιστό αράχνης. Αυτό συνήθιζε να λέει ένας εξ αυτών», είπε ο Νετανιάχου.

Very disturbing news, the whole district of South Beirut has been bombed by Israel, the poorest area in Beirut. I know many people there, many will be dead now, the story of my life. First Syria, Lebanon, it is so terrible. Haret Hreik which is actually a Palestinian refugee camp pic.twitter.com/u5B3JWV9WM

— sonja van den ende (@SonjaEnde) September 27, 2024