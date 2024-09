Ετοιμαστείτε για μια κοσμική έκπληξη αυτό το φθινόπωρο: H Γη πρόκειται να αποκτήσει ένα δεύτερο φεγγάρι, σύμφωνα με τους επιστήμονες. O διαστημικός επισκέπτης που θα εισέλθει στην τροχιά του πλανήτη μας από την Κυριακή θα μας χαρίσει ένα δεύτερο φεγγάρι, μια μίνι σελήνη.

Ένας μικρός αστεροειδής πρόκειται να αιχμαλωτιστεί από τη βαρυτική έλξη της γης και να γίνει προσωρινά ένα «μίνι φεγγάρι». Αυτός ο διαστημικός επισκέπτης θα παραμείνει από τις 29 Σεπτεμβρίου και για μερικούς μήνες προτού ξεφύγει και πάλι από τη γήινη βαρύτητα.

Δυστυχώς, το δεύτερο φεγγάρι θα είναι πολύ μικρό για να το δείτε, εκτός αν έχετε επαγγελματικό τηλεσκόπιο.

2024 PT5

Ο αστεροειδής εντοπίστηκε για πρώτη φορά από το σύστημα ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System) της NASA στις 7 Αυγούστου. Οι επιστήμονες επεξεργάστηκαν την τροχιά του σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Research Notes of the American Astronomical Society. Ο αστεροειδής, τον οποίο οι επιστήμονες αναφέρουν ως 2024 PT5, προέρχεται από τη ζώνη αστεροειδών Arjuna, η οποία περιέχει βράχους που ακολουθούν τροχιά αρκετά παρόμοια με αυτή της γης.

Περιστασιακά, ορισμένοι από αυτούς τους αστεροειδείς πλησιάζουν σχετικά κοντά, φτάνοντας μέχρι και 4,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον πλανήτη μας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές που συμμετείχαν στη μελέτη, εάν ένας τέτοιος αστεροειδής κινείται με σχετικά χαμηλή ταχύτητα (περίπου 3.540 χιλιομέτρων την ώρα), το βαρυτικό πεδίο της γης μπορεί να ασκήσει ισχυρή επιρροή, αρκετή για να τον παγιδεύσει προσωρινά.

Αυτό ακριβώς πρόκειται να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Ο μικρός αστεροειδής θα περάσει περίπου δύο μήνες σε τροχιά γύρω από τη γη.

«Πολλές υπέροχες εικόνες στο διαδίκτυο»

Η Δρ Τζένιφερ Μίλαρντ, δήλωσε στην εκπομπή Today του BBC ότι ο αστεροειδής θα εισέλθει σε τροχιά στις 29 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να φύγει στις 25 Νοεμβρίου.

«Τα επαγγελματικά τηλεσκόπια, θα είναι σε θέση να το εντοπίσουν. Έτσι, θα μπορείτε να δείτε πολλές υπέροχες εικόνες στο διαδίκτυο με αυτή τη μικρή κουκίδα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα μπροστά από τα αστέρια», δήλωσε η Δρ Μίλαρντ.

Μίνι φεγγάρια έχουν εντοπιστεί και στο παρελθόν και πιστεύεται ότι πολλά άλλα είναι πιθανό να έχουν περάσει απαρατήρητα.

Ορισμένα μάλιστα επιστρέφουν για επαναλαμβανόμενες επισκέψεις, ο αστεροειδής 2022 NX1 έγινε μίνι σελήνη το 1981 και ξανά το 2022.