Χιονοπτώσεις ασυνήθιστης έκτασης προκάλεσαν σήμερα σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο στη Νότια Αφρική, όπου το μεσημέρι τοπική ώρα άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι, αφότου πέρασαν τη νύχτα μέσα στα οχήματά τους.

Η εθνική οδός Ν3, που συνδέει το Γιοχάνεσμπουργκ με την πόλη Ντέρμπαν, στις ανατολικές ακτές, ήταν μία από τις πλέον πληγείσες και πολλά τμήματά της έκλεισαν, ακόμα κι αν η εκτροπή της κυκλοφορίας ήταν αδύνατη, σύμφωνα με τις αρχές.

Good morning Merv. From a heatwave to freezing weather- snow and rain across most parts of South Africa. Some snow pics. Have a great day 👋😽❤️ pic.twitter.com/MQ5OhGgjeC — Deon 🏳️‍🌈🇿🇦 ♑ 👨‍❤️‍👨 (@FitLikeSticks) September 21, 2024

❗❄🇿🇦 – Children, avoid hiking in South Africa: The Free State province is experiencing heavy snowfall, with icy roads and drifts of snow. Images on social media show the severity of the conditions, which resulted in traffic jams. Local media are warning drivers not to… pic.twitter.com/HeIJYKqVeB — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 21, 2024

Οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών εργάζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και συνεχίζουν να το κάνουν, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί στα αυτοκίνητά τους, όμως προς το παρόν δεν είναι γνωστό πόσοι είναι οι εγκλωβισμένοι και σε ποια κατάσταση βρίσκονται, όπως δήλωσε μία αξιωματούχος της εταιρείας που διαχειρίζεται τους αυτοκινητόδρομους, η Τάνια Ντόογκρα, στο τηλεοπτικό δίκτυο ENCA.

Αναμένονται νέες χιονοπτώσεις στη Νότια Αφρική, με τις αρχές να εκδίδουν συναγερμό για διάφορες περιοχές

Κουβέρτες και γεύματα διανεμήθηκαν σε ορισμένους από τους εγκλωβισμένους οδηγούς, είπε η κυβέρνηση της επαρχίας Κουαζουλού-Νατάλ σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε σήμερα το μεσημέρι.

Εγκλωβισμένοι για ώρες

Φορτηγά βρίσκονται σταθμευμένα στην άκρη του δρόμου από χθες και «τα λεωφορεία που κυκλοφορούσαν μεταξύ των επαρχιών έχουν εγκλωβιστεί εδώ και περίπου 7 ώρες σε πρατήρια καυσίμων», διευκρίνισε στο AFP η Σιμόν Ζουάνε, μια υπεύθυνη επικοινωνίας της RTMC, του κυριότερου οργάνου που διαχειρίζεται την οδική ασφάλεια στη χώρα.

Σε ορισμένες περιοχές, το ύψος του χιονιού έφθασε έως τα 2 μέτρα, έγινε γνωστό από την οργάνωση προώθησης της οδικής ασφάλειας Arrive Alive σε ανάρτηση στο X.

Snowfall blocks some roads in parts of South Africa. Motorists are stuck. pic.twitter.com/AvdtuWV6ev — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 21, 2024

Από την πλευρά της, η αρχή διαχείρισης των συνόρων στη Νότια Αφρική ανακοίνωσε πως έκλεισε στο δυτικό τμήμα τρεις συνοριακούς σταθμούς με το Λεσότο λόγω του «σημαντικού κινδύνου» που υπάρχει από τις καιρικές συνθήκες.

Νέες χιονοπτώσεις αναμένονται και οι αρχές έχουν εκδώσει συναγερμούς σε διάφορα τμήματα της χώρας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας μετεωρολόγος, ο Λουτάντο Μασιμίνι, κάνοντας λόγο για «ακραία φαινόμενα».