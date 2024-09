Η κακοκαιρία «Boris» συνεχίζει να δείχνει τα δόντια της, με την Ιταλία να προστίθεται στη λίστα με τις χώρες που πλήττονται.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις και ανεμοθύελλες, που σαρώνουν τις επαρχίες Εμίλια Ρομάνια και Μάρκε, έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα. Πόλεις έχουν βυθιστεί στα νερά και σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ενώ δύο άνθρωποι, που είχαν αναζητήσει καταφύγιο σε στέγη που κατέρρευσε, αγνοούνται.

Όπως έκανε γνωστό ο Ιταλός υπουργός υποδομών, Γκαλεάτσο Μπινιάμι, πρόκειται για δύο άτομα στην περιοχή Μπανιακαβάλο της Εμίλια Ρομάνια.

«Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας μου είπε ότι δύο άνθρωποι αγνοούνται στο Μπανιακαβάλο μετά την κατάρρευση της στέγης του καταφυγίου τους», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή.

Οι πυροσβέστες προσπαθούν να τους εντοπίσουν και ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νέλο Μουσουμέτσι, δήλωσε πως «όλοι ελπίζουν να πρόκειται μόνον για προσωρινό συναγερμό και να βρεθούν ζωντανοί».

Storm Boris has reached Italy – The Guardian

The Emilia-Romagna region in the north of the country has begun evacuating people due to flooding. pic.twitter.com/iy84O3R5wK

— NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2024