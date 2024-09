Η Κάμαλα Χάρις κάθισε την Πέμπτη με την Όπρα Γουίνφρεϊ σε μια «εικονική συγκέντρωση» που περιλάμβανε μια εκτενή συνέντευξη, στην οποία εμφανίστηκαν διάσημοι ηθοποιοί του Χόλυγουντ, οι οποίοι εκδήλωσαν την υποστήριξή τους, στην υποψηφιότητα της Χάρις, ενώ ακούστηκαν συγκλονιστικές προσωπικές ιστορίες.

Η Κάμαλα Χάρις δεν παρέλειψε να επιτεθεί στη στάση του αντιπάλου της Ντόνλαντ Τραμπ, σχετικά με τις αμβλώσεις και δεσμεύτηκε να υπογράψει ένα νομοσχέδιο για την ασφάλεια των συνόρων που ματαιώθηκε από τους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας.

Η εκδήλωση-συνέντευξη μεταδόθηκε ζωντανά από το Μίσιγκαν, μια πολιτεία-κλειδί της μάχης.

«Υπάρχει ένα πραγματικό αίσθημα αισιοδοξίας και ελπίδας που επιστρέφει… για αυτή τη νέα ημέρα που δεν είναι πλέον στον ορίζοντα αλλά είναι εδώ. Τη ζούμε», είπε η Όπρα στο κοινό των 400 αυτοπροσώπως παρευρισκομένων και στους περισσότερους από 200.000 άλλους που συντονίστηκαν εικονικά.

Στη λίστα των σταρ που συμμετείχαν εξ αποστάσεως, περιλαμβάνονταν η Tracee Ellis Ross, η Julia Roberts, η Meryl Streep, ο Chris Rock και ο Ben Stiller, οι οποίοι συντονίστηκαν από τα σαλόνια τους για να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους για την υποψηφιότητα της Χάρις.

«Θέλω να φέρω τις κόρες μου στον Λευκό Οίκο για να γνωρίσουν αυτή τη μαύρη γυναίκα πρόεδρο», δήλωσε ο Chris Rock. «Νομίζω ότι θα γίνει μια σπουδαία πρόεδρος και είμαι έτοιμος να γυρίσω σελίδα. Όλο το μίσος και η αρνητικότητα πρέπει να σταματήσουν».

«Γεια σας, πρόεδρε Χάρις», την χαιρέτησε η Μέριλ Στριπ και στη συνέχεια κάλυψε το στόμα της. «Ουπς!»

«Σαράντα επτά ημέρες», απάντησε γελώντας η Κάμαλα Χάρις.

Η Όπρα αντιμετώπισε μια πρόκληση όταν κάθισε απέναντι από τη Χάρις, η οποία είναι γνωστή στους δημοσιογράφους από την αρχή της καριέρας της ως αυστηρά ελεγχόμενη συνεντευξιαζόμενη.

Η Χάρις δεν ανοίχτηκε πολύ, ακόμη και όταν η Όπρα τη ρώτησε για την ξαφνική μεταμόρφωσή της αφότου ο Μπάιντεν την υποστήριξε για να αναλάβει την προεδρική εκστρατεία.

Όμως η Όπρα προκάλεσε μια στιγμή απροσδόκητης ειλικρίνειας, όταν σημείωσε την έκπληξή της όταν έμαθε ότι η Κάμαλα Χάρις είναι εδώ και καιρό κάτοχος όπλου.

«Αν κάποιος διαρρήξει το σπίτι μου, θα τον πυροβολήσω», είπε η Χάρις και γέλασε. «Συγγνώμη. Μάλλον δεν έπρεπε να το πω αυτό. Αλλά το προσωπικό μου θα ασχοληθεί με αυτό αργότερα».

Our campaign is fueled by optimism and our love of country. Momentum is on our side—and there is a lot of hard, joyful work to do between now and Election Day.

Tune in as I join my friend @Oprah to discuss the issues that matter most to working families. https://t.co/qIDzhn9svh

— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 19, 2024